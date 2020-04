Región de O’Higgins presenta un nuevo caso de coronavirus

- Obligación de usar mascarillas en el transporte público pagado será a contar de mañana miércoles.



Una mujer de 38 años de la comuna de Rancagua, es el nuevo caso confirmado de COVID-19 en las últimas 24 horas, con corte a las 21 horas del día anterior – en la región de O’Higgins, con lo cual el número total ascendió a 42. La información fue entregada en el balance diario realizado la mañana de este lunes por el Intendente Juan Manuel Masferrer.

Sobre el estado de salud de este nuevo caso, Masferrer informó que “se encuentra en buenas condiciones y con cuarentena en su domicilio”. Asimismo, señaló que el contagio se habría originado porque un contacto estrecho de esta persona trabaja en la Región Metropolitana.

La autoridad regional explicó que el estado de salud de estas 42 personas es de “33 casos en cuarentena y nueve hospitalizados, de las cuales dos permanecen con pronóstico reservado” y detalló que de los 42 casos 15 son en Rancagua, 8 en Machalí, 4 en San Fernando, y San Vicente, 2 en Quinta de Tilcoco, Chimbarongo y Olivar, y 1 en Placilla, Requínoa, Rengo, Santa Cruz y Peumo.



AUMENTO DE PUNTOS DE CONTROL TRAS REUNIÓN CON EDILES

Juan Manuel Masferrer informó que la mañana del lunes sostuvo una reunión de coordinación con los 5 alcaldes de comunas costeras y que limitan con la metropolitana, en donde se determinó aumentar a 17 los puntos de control. “Vamos a ser completamente estrictos y exigentes en el cumplimiento de la norma y en el ingreso a nuestra región durante estos días. Quiero informar que en las últimas 24 horas ya han sido devueltos más de 100 vehículos desde los distintos puntos de control que tenemos en la región”, manifestó Masferrer.

Tras la reunión el Alcalde de Las Cabras, Rigoberto Leiva señaló que “junto a los alcaldes de Pichilemu, Paredones, Litueche y Navidad queremos agradecer esta reunión con el señor Intendente y con el Jefe de la Defensa de la región, porque nos da la posibilidad de buscar estrategias que hemos concordado el día de hoy, para aumentar los controles sobre toda esta semana”.

El edil indicó que “tal como lo ha dicho el señor Intendente, queremos pedirle a la gente que viene sobre todo de la región metropolitana y de nuestra propia región que no asistan, que no lleguen porque van a ser controlados y devuelto a sus hogares, a su lugar de origen. La comuna de las cabras efectivamente en temporada estival en el verano los recibe con el corazón abierto, pero hoy le pedimos con urgencia que no lleguen a la comuna”.

Su par Roberto Córdova, Alcalde de Pichilemu, agregó que “agradecerle al señor Intendente por la oportunidad que se nos ha dado a los alcaldes de la Provincia de Cardenal Caro para coordinar acciones en conjunto con el general. Primero que nada decir que junto con el alcalde de Navidad hemos pedido reforzar el control del sector que limita la quinta región con el sector de Rapel de Navidad, también en Litueche hemos pedido que se refuerce el control de acceso al sector de Quelentaro y en el caso de Paredones también hemos pedido que se refuerce el control de acceso además de potenciar un punto de restricción y de control en el sector de Bucalemu, para que de esta manera poder complementar el esfuerzo que se está haciendo para que no ingresen los turistas hacia el sector de Pichilemu, como que tampoco entren a visitar el sector de Bucalemu”.

El edil de la comuna costera dijo que “en el caso de nosotros como Pichilemu, hemos reiterado obviamente nuestra petición que hiciéramos durante la semana, para que ojalá se cierre la comuna de Pichilemu durante Semana Santa, pero sin prejuicio de eso también colocar un control en el sector Cahuil y fortalecer el control de Puente Negro, como también el de sector de Halcones para la comuna de Marchigue. Por lo tanto, hemos pedido que sea mucho más estricto el control, todos los controles de ingresos a nuestra provincia, y por ende a todas nuestras comunas. Para nosotros siempre ha sido de un gran agrado contar con los turistas, pero en esta oportunidad decimos quédense en sus casas, no vayan a Pichilemu, no vayan a la costa, porque debemos cuidarnos entre todos”.

Sobre este punto el jefe de la Defensa Nacional para O’Higgins, General Jorque Jacque agregó que “hemos ido aumentando progresivamente los puntos de control que van en función obviamente de evitar el traslado de un lugar a otro. El horario se implementará a partir de mañana desde las seis de la mañana hasta las 22 horas a modo de evitar que la población se traslade particularmente al litoral”.

Asimismo, el Jefe de la Defensa Nacional para la región, informó que durante el toque de queda hubo 28 personas conducidas.

CAMAS CON VENTILADORES MECÁNICOS

El Director (S) del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López, señaló que “desde el punto de vista de la gestión de la Red Asistencial, señalar que seguimos con la pesquisa de exámenes y la red sigue funcionando con normalidad. La tendencia en atenciones de urgencia ha ido bajando, eso es un indicador que la gente se está quedando en sus casas”.

Por último, López explicó que “como región vamos a llegar a tener un total de 89 camas con ventiladores mecánicos, solo en el sector público. A la fecha tenemos 52, y en este momento estamos adquiriendo vía Ministerio de Salud, más lo que estamos comprando con financiamiento del Gobierno Regional, y vamos a llegar a estar cifra de 89 en total. Los 52 que a la fecha de hoy tenemos están distribuidos en el Hospital Regional, en las tres clínicas privadas de Rancagua, más el Hospital de San Fernando, Santa Cruz y Rengo”.

NIVEL NACIONAL

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dio a conocer el nuevo balance con respecto a los contagiados por Covid-19 en Chile, señalando que hasta las 21.00 horas de ayer se registraron 344 casos, lo que da un total de 4.815 personas diagnosticadas con coronavirus en el país.

El subsecretario Zúñiga también informó el fallecimiento de tres personas en las regiones de Ñuble, Araucanía, y Los Lagos, las cuales eran personas mayores de 60 años. Con esto, el total de fallecidos por coronavirus a la fecha se cifran en 37.

Nuevas medidas

La subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, informó que se establecerá un cordón sanitario en Puerto Williams y que se exigirá salvoconducto más estricto a los habitantes de La Araucanía que quieran salir de la región durante los días festivos de Semana Santa.

Además dijo que, también se exigirá el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público desde este miércoles a contar de las cinco de la madrugada, basándose en las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.