Diputados Cosme Mellado y Carolina Marzán presentan interesante proyecto que permita retirar el 5% de los Fondos de Pensiones

Al respecto, el diputado Cosme Mellado comentó. "Este proyecto nace de la preocupación e inquietud de mucha gente de mi distrito y el país, quienes me han escrito y enviado muchos mensajes para dar cuenta de la angustia que les aqueja", añadió. "Hay un segmento importante de la población que las medidas públicas aplicadas por el gobierno no responden, por ejemplo, a los artesanos mimbreros y de las distintas técnicas artesanales, temporeras y temporeros de la zona central del país, que son trabajadores que están acudiendo a sus faenas y hasta el día de hoy no van a recibir ningún tipo de beneficios si no van a sus trabajos. Lo otro estamos solicitando que el 5% de las cotizaciones se entreguen a los trabajadores, es una forma de buscar una solución para los próximos meses que donde van a necesitar contar con muchos recursos para sus familias", precisó en congresista.

La iniciativa también llevó a los parlamentarios a solicitar otros requerimientos, tales como; la suspensión del cobro de agua, luz, gas cable e Internet, Tv cable, telefonía en los hogares, así como también el pago de créditos hipotecarios y personales, sin aplicar multas, intereses o moras, sin dejar de lado, la aplicación gratuita del examen del coronavirus.

Por su parte, la diputada Carolina Marzán precisó. "Es necesario fijar criterios que vayan en el mismo sentido de los establecidos en otros países para hacer frente a esta crisis que traerá daños económicos graves", dijo. "Para que las familias chilenas vean un bálsamo con estos recursos, dada la grave crisis que estamos viviendo y que recién está comenzando, ante todo para aquellos que no están considerados en las medidas ya tomadas como son los artesanos, temporeros y temporeras, independientes y emprendedores", puntualizó.

Cosme Mellado, igualmente argumentó que las familias desde el día uno de esta crisis están teniendo dificultades para generar los recursos diarios, agravándose cada día más la situación, habiendo una sensación muy angustiosa de cómo generar los recursos diarios y costear las necesidades básica. "Estamos solicitando que el 5% de las cotizaciones se entreguen a los trabajadores", y dijo que "Es una forma de buscar una solución para los próximos meses, donde van a necesitar contar con muchos recursos para sus familias", exclamó.

Finalmente, el diputado Mellado mencionó: "Ojalá que el Ejecutivo considere esta petición, seremos muy insistentes, porque resulta primordial representar el sentir de la comunidad. "Las medidas de cuarentena perjudicarán enormemente a quienes realizan labores diarias de comercio o quienes trabajan y subsisten gracias a sus propias fuentes laborales", aseveró.-