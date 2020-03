COVID-19: Casos en la región de O’Higgins suben a 21

Último confirmado corresponde a un hombre de 61 años de la comuna de Rancagua. “Del total de personas afectadas con COVID-19, seis se encuentran hospitalizados, de los cuales dos de ellos continúan con un pronóstico reservado y en estado de salud complejo. Reiteramos el llamado al respeto, para ellos y sus familias, por eso solicitamos no generar especulaciones y no hacer circular información no oficial, respecto al estado de salud”, dijo el Gobernador de Colchagua Yamil Ethit.