Confirman tres nuevos casos de COVID-19 en O'Higgins

La mañana de ayer miércoles el Intendente Juan Manuel Masferrer informó que existen tres nuevos casos de COVID-19 en la Región de O'Higgins, elevando a 13 la cifra de contagiados. Asimismo, la autoridad regional explicó la medida informada minutos antes en Santiago por el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, en la cual se explicó que las clases se suspenderán por todo el mes de abril.

El Intendente Juan Manuel Masferrer inició su alocución diciendo que "la jornada de hoy debemos informar que tenemos tres nuevos casos positivos por COVID-19, lo que aumenta la cifra ya a 13 casos. Estos tres nuevos casos corresponden en primer lugar a un hombre de 26 años de la comuna de Rancagua que se realizó el test el sábado 21 de marzo en la Cínica Isamédica, quien se encuentra en el mismo centro de salud con pronóstico reservado.

El segundo caso es una mujer de 32 años de la comuna de Quinta de Tilcoco, que se realizó el examen en una clínica de Santiago el domingo 22 de marzo, y su estado de salud es bueno y está en cuarentena en su domicilio. El tercer caso corresponde a un hombre de 73 años de la comuna de Chimbarongo, que se atendió en Clínica Red Salud de Rancagua el día martes y ayer en la mañana se conoció el resultado positivo. Se encuentra actualmente en su hogar haciendo la cuarentena, en buen estado de salud".

El Intendente Masferrer también informó sobre el número de exámenes realizados. "Quiero señalar que a la fecha en la región se han realizado 320 exámenes, de los cuales 75 se encuentran pendientes en su resultado. Respecto a las medidas regionales, informarles que los controles preventivos de salud que fueron aumentados el día de ayer al sector de Angostura en Mostazal, en Quelentaro en la comuna de Litueche, y en Rapel de Navidad; han funcionado sin mayor problema con la coordinación de las fuerzas de orden y las municipalidades del lugar", dijo.



SUSPENSIÓN DE CLASES POR UN MES

La primera autoridad regional señaló que "otra medida importante anunciada por el Ministerio de Educación, es que se ha extendido por dos semanas más la suspensión total de clases en todo tipo de establecimiento en el país, y luego de estas dos semanas, se van a adelantar las dos semanas de vacaciones. En términos prácticos, estamos hablando de un mes sin realización de actividades académicas en ningún tipo de establecimiento educacional".



REGRESO DESDE SEGUNDAS VIVIENDAS

"Sobre las personas que quedaron empadronadas como segundas viviendas acá en la región, informar que la inmensa mayoría ha regresado a su región de origen. Pero la mayoría ha acogido la medida y ha vuelto a su región de origen".



DESAFÍO REGIONAL PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA

"Quiero transmitirles nuevamente la gravedad y el desafío que tenemos como región", dijo el Intendente de O'Higgins. "Esto es una pandemia que algunos informes ya señalan que tenemos sobre 500 mil contagiados a nivel mundial. Tenemos más de 150 países afectados, donde hemos visto que las principales potencias del mundo han tomado una serie de medidas, tal cual lo estamos haciendo nosotros para enfrentar este poderoso enemigo".

"Vamos a tener semanas muy duras, vamos a tener un número importante de contagiados y también de personas que van a requerir los sistema de salud. Por eso todas las medidas son mínimas si es que no comprendemos el autocuidado y la responsabilidad que tenemos que tener con nuestras familias y nosotros mismos. El llamado es nuevamente a quedarse en el hogar, el anuncio de las clases va en ese sentido. Lo que buscamos precisamente es que cada uno de nosotros podamos cuidar y que cada uno pueda tomar las medidas que estime necesarias también para ayudar".

MENSAJE A TRABAJADORES

"Para finalizar solo quiero transmitir el agradecimiento al trabajo que están realizando las Fuerzas Armadas y de Carabineros para controlar el orden; a los ciudadanos como los trabajadores del sector de la basura, de las bencineras y de otros que deben seguir trabajando para mantener en funcionamiento nuestra sociedad y nuestro país. En ese sentido mi mayor agradecimiento, mi mayor reconocimiento".

"Transmitirles también que estamos haciendo todo lo posible para entregarles todas las herramientas necesarias a las personas que trabajan en el área de la Salud. Ustedes se están convirtiendo, y serán, los verdaderos héroes que van a tener que estar combatiendo y protegiendo a todos nosotros. En ese sentido les transmito mi mayor admiración, compromiso, y transmitirles que estamos tomando todas las medidas, y vamos a seguir tomando todas las medidas para ayudar en este trabajo que tenemos que hacer todos juntos".

Sobre las autoridades que han hablado que se decrete una cuarentena total. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo se va trabajando esta medida?

"Lo más importante entender que aquí existe un comité de expertos, existen científicos de la OMS, existe una mesa de trabajo liderada por Su Excelencia el Presidente de la República, y el Ministro de Salud, que han diseñado una estrategia nacional para poder ir avanzando contra esta pandemia originada en China".

"Aquí quiero ser muy claro. Lo que se ha buscado es ir generando una especie de cuarentena progresiva. En primer lugar tuvimos una suspensión de clases, posteriormente tuvimos el cierre de restoranes, cines y de locales comerciales, a fin de evitar aglomeraciones; y posteriormente establecimos el toque de queda. Obviamente vamos a seguir tomando todas las medidas en ese sentido".

El Intendente agregó que: "Lo que es fundamental aprender es que este es un criterio sanitario y lo ha dicho la OMS. La cuarentena total debe ser tomada en el momento preciso para que tenga la mayor efectividad posible. En ese sentido los expertos han señalado que aún no es el momento pero nos acercamos a tomar una medida de ese tipo. Lo importante, eso sí, es comprender que más allá de las medidas que tome la autoridad, lo más importarte es que cada uno comprenda la responsabilidad que cada uno tiene de quedarse en el hogar salvo que sea estrictamente necesario salir".

¿Cuál es su opinión respecto al dictamen de Contraloría sobre las atribuciones de los alcaldes para la dictación de decretos?

"Respecto de los dictámenes que establece Contraloría no me corresponde a mí hacer una interpretación. Lo que sí quiero transmitir es que aquí ha existido una colaboración importante de la mayoría de nuestros alcaldes. Quiero decir que la mayoría han hecho solicitudes formales, respetuosas, pero en casos muy excepcionales ha habido algún tipo de problema de dictación de decreto (...) Entiendo que la autoridad local que lo realizó ya rectificó la medida, entendiendo lo que señala el dictamen de Contraloría".

Agregó que: "Lo más importante es que estaremos en las próximas semanas probablemente en uno de los procesos más difíciles que nos han tocado enfrentar como país. Lo que más necesitamos es unión, es trabajar coordinado, en ese sentido es volver a llamar a las autoridades locales a que estemos todos en la línea de la autoridad sanitaria, quienes son los que toman las decisiones a nivel nacional y que es la mejor manera de protegernos todos. Creo que esa es la forma correcta, sin ningún caso menos apreciar el gran trabajo que están haciendo los alcaldes a nivel local, que nos han ayudado con las coordinaciones y creo que ellos también han comprendido lo que significa estar coordinado en una situación de esta envergadura".

ESTADO DE SALUD DE CONTAGIADOS

La Seremi de Salud, Daniela Zavando, señaló que "en relación al estado de los 13 pacientes confirmados con COVID-19 en nuestra región, cinco se encuentran hospitalizados.

De ellos, tres están con un estado de salud complejo, de los cuales dos están hospitalizados aislados en la unidad de la UCI de la Clínica Isamédica, y que corresponden al caso 1, un hombre de 40 años de Machalí, y al caso 11, un hombre de 26 años de Rancagua. El tercer caso está en el Hospital de Rancagua, y corresponde al caso 6".

"En relación al caso 7 de la comuna de Quinta de Tilcoco, se encuentra en la Clínica de San Carlos de Apoquindo y en buenas condiciones de salud. El caso 9 en la Clínica Red Salud y se encuentra estable sin cambio en su condición. El resto de los pacientes que completan los 13 casos, se encuentran cumpliendo cuarentena en su domicilio".

FISCALIZACIÓN A CUARENTENAS

"Es importante señalar -informó la Seremi de salud- que hemos continuado con la fiscalización de la cuarentena, y también se está realizando la fiscalización de los restoranes y pub. Hemos tenido alguna denuncias y estamos concurriendo a los lugares a verificar".



EXCEPCIÓN A RETORNO DESDE SEGUNDA VIVIENDA

"Quisiera hacer mención sobre las personas que deben retornar de las segundas viviendas. Se hace una excepción de las personas mayores de 65 años y persona con enfermedades crónicas y su grupo familiar cercano, para eso estamos haciendo un catastro como Seremi de Salud. Existe un número de teléfono donde personas se están comunicando con la indicación estricta de permanecer en sus domicilios", argumentó la autoridad de salud.

"Estamos en una situación compleja y hacemos el llamado a continuar con las medidas de lavado de manos, el distanciamiento social y permanecer en sus hogares. Existen personas jóvenes que han complicado su estado de salud y esa es información relevante para que la ciudadanía lo tenga presente, porque aquí todos debemos cuidarnos (...)

A veces los jóvenes creen que están inmunes, y eso no se está demostrando de esa forma, así que pedir responsabilidad porque aun cuando una persona joven puede presentar un cuadro leve, puede contagiar a un adulto mayor o a un enfermo crónico; por eso es muy importante mantener las medidas preventivas y permanecer en sus hogares, haciendo las salidas estrictamente necesarias".

TOQUE DE QUEDA DE 22 HORAS A 5 DE LA MADRUGADA

El Jefe de la Defensa Nacional para la región de O'Higgins, General Jorge Jacques, señaló que "en relación al toque de queda y desde el punto de vista del resguardo del orden público, puedo hacer presente que el comportamiento de toda la población en la región, se puede clasificar como de muy bueno, ejemplar; en función de que hubo solo doce casos que se tuvo que pesquisar entre las 22:00 horas y la 5 de la mañana de hoy (miércoles).

"Me refiero a nueve conducidos y tres por delitos comunes. Desde el punto de vista general, quiero agradecer el comportamiento que han tenido la población de la región, y reiterar lo dicho ya por las autoridades que me precedieron, en el sentido de que el toque de queda es para no desplazarse en la vía pública, es decir producir un aislamiento social en función del resguardo de su propia salud".

Cabe recordar que de los 13 casos confirmados con COVID 19- en la región, tres corresponden a Rancagua, tres a San Fernando, dos a Machalí, dos a Quinta de Tilcoco, y 1 en las comunas de Requínoa, Placilla y Chimbarongo.