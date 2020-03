Nuevo caso de Coronavirus en región de O'Higgins

Este caso no está informado dentro de los 922 dados a conocer por el Ministerio de salud. Durante la mañana de ayer se informó respecto del primer caso diagnosticado en la región, que se encuentra internado en la clínica Isamedica de la capital regional con pronóstico reservado.

De los otros 9 casos reportados, 5 de ellos están en buenas condiciones y los otros internados en diferentes centros asistenciales de la ciudad de Rancagua.

El desglose total de pacientes contagiados con coronavirus en la región de O´Higgins, es el siguiente: San Fernando tres casos, Machalí dos, Rancagua dos, Quinta de Tilcoco, uno Requínoa uno y Placilla un caso.

El Intendente Juan Manuel Masferrer explicó que “hemos aumentado la fiscalización de las personas en cuarentena. Los servicios de salud están siendo acompañados de las fuerzas de orden. Les hacemos un llamado nuevamente que, si bien no tenemos personas que están incumpliendo, todo se está haciendo según corresponde, por eso es importante reforzar el llamado a mantener la cuarentena, a cumplir los procedimientos y especial el llamado al autocuidado de todas las personas”.

El anuncio fue realizado en la vocería oficial que la autoridad realiza todas las mañanas de forma diaria, oportunidad en la que estuvo junto al Jefe de la Defensa Nacional para la región de O’Higgins, General Jorge Jacque, y al Director (S) del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López.

“Queremos informar el caso número 10 contagiado por COVID-19 en nuestra región de O’Higgins. Este caso diez corresponde a un hombre de 33 años, de la comuna de Rancagua, que se atendió en el Hospital Clínico Fusat. Él venía viajando desde México”, informó el Intendente Regional.

La autoridad regional agregó que “el hombre ingresó al país el 13 de marzo. Se le indicó la correspondiente cuarentena y arrojó positivo. Respecto de los otros nueve casos, podemos informar que cinco casos están en condiciones buenas de salud en sus hogares. Las otras cuatro personas están hospitalizadas, todas con signos estables, salvo el caso uno, un hombre de 40 años que se encuentra en la Clínica Isamédica y que está con pronóstico reservado”.

Juan Manuel Masferrer informó además que “el Ministro Jaime Mañalich señaló en la mañana una serie de medidas importantes en ese sentido. Anunció el manejo centralizado de la infraestructura clínica, en el cual se han dispuesto el uso de instalaciones públicas y privadas para que sean convertidas en hospitales para combatir lo que es el COVID-19. En ese sentido, nosotros ya hemos tenido reuniones de coordinación con todas las clínicas privadas de la región”.

FISCALIZACIÓN A PERSONAS EN CUARENTENAS

CAMAS DE LA RED PRIVADA

Fabio López, Director (s) del Servicio de Salud O’Higgins (SSO), fue consultado por las condiciones de las camas de la red de salud privada y su disponibilidad ante la necesidad de contar con ellas. “Nosotros como Servicio de Salud y ejecutores de la Red Asistencial de O’Higgins estamos en un continuo y permanente trabajo de coordinación con los distintos actores de la salud de la región”, dijo.

El Director (s) del SSO manifestó que “desde el mes de enero nos hemos ido preparando para ir complejizando muchas de nuestras camas en la región. Y también hemos tenido, en conjunto con la Seremi de Salud, reuniones con el sector privado para coordinar la futura ocupación de camas de las tres clínicas del sector privado de la comuna de Rancagua que sean necesarias para enfrentar la enfermedad del Covid-19”.

López explicó que “estamos en este momento en plena fase de preparación de algunas residencias que estamos revisando por parte de nuestro personal que cumplan las condiciones para que puedan también ejercer como residencias transitorias aquellas personas que no puedan cumplir su cuarentena y su recuperación en sus viviendas, ya que no tengan una red de apoyo familiar o que no cumplan dichas viviendas con las condiciones necesarias para poder realizar dicha cuarentena”.

TOQUE DE QUEDA

El Jefe de la Defensa Nacional para O’Higgins, General de Brigada Jorge Jacque, informó que “en relación al toque de queda, puedo informar que en función al día anterior hubo un comportamiento aún mejor del que ya hemos tenido. El día anterior habían sido 14, entre conducidos y detenidos, y hoy día (martes) puedo decir que hay un solo detenido por una orden de detención de delito común, y seis conducidos. Eso significa que en total son siete personas, con lo cual bajamos a la mitad en relación al día anterior”.

CONTROLES PREVENTIVOS DE SALUD

En relación a los controles preventivos de salud que se realiza en Navidad, Mostazal y el sector de Quelentaro en Litueche, el General Jacque señaló que “se están realizando los puntos preventivos de salud en los tres puntos, apoyados por las fuerzas de orden en conjunto de las autoridades sanitarias; todo lo cual se han desarrollado de muy buena forma”, informó.