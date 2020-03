Diputado Mellado llama a no desviar la atención en caso de corrupción INDAP

Aun sabiendo las repercusiones de volver a poner el tema en la palestra el diputado Cosme Mellado, no dudó en escuchar el clamor de la comunidad y el Concejal de Peralillo, Claudio Cumsille, quienes solicitaron oficiar a los organismos para tener una respuesta oficial. "Me parece irrisorio que Joaquín Arriagada, Seremi de Agricultura de la región, con la finalidad de poder defender su permanencia en el cargo, ironice con algo que a la fecha conmueve profundamente a cientos de familias de la zona, dado que fueron los mismos afectados quienes me contactaron, lo que evidencia que las medidas adoptadas por el seremi y los otros órganos, han sido poco efectivas, sin socializar las medidas adoptadas, generando un ambiente de incertidumbre, impotencia, y desesperación", precisó el congresista.

Por su parte, Heriberto Corvalán, uno de los agricultores estafados manifestó públicamente su malestar con los dichos del Seremi de Agricultura en nota de prensa publicada en este medio de comunicación, señalando que el seremi ha sido incapaz de darles una respuesta, literalmente derivándolos de un lado a otro. "Hace meses y cuando la problemática se desató nos llevaron a Santiago a conversar con el Jefe Nacional de INDAP, donde fuimos acompañados por el alcalde de la comuna y el diputado, Ramón Barros, y se nos dijo que iban a hacer todo lo posible por congelar el asunto hasta que la Fiscalía diera un veredicto a favor de nosotros y se lograra condonar la deuda, para que luego pudiéramos dar vuelta la hoja y quedar solucionado nuestro problema, dándonos un plazo de tres meses para tener respuestas concretas".

Añadió que: "Se cumplió el plazo y ha pasado casi un año y nos dejaron votados, del Seremi no sabemos nada y el diputado Ramón Barros no nos contesta, a la secretaria no la encontramos tampoco y el alcalde por su parte, nos señala que no puede hacer nada, cuando incluso en un momento nos ofreció asesoría jurídica municipal", precisó Corvalán, vocero de los agricultores estafados.

No obstante, el diputado Cosme Mellado dijo: "Hemos visto como en actos públicos se les dijo que se les solucionará el problema, sin embargo, vemos como siguen surgiendo más casos, también resulta llamativo que se ironice frente a esta situación, por ahora más que ironizar y tratar de sacar un rédito político de esto, creo que el seremi de agricultura debiera haberse dado el tiempo de bajar la respuesta a los afectados en el momento oportuno, pareciera que está perdiendo el foco de la situación que son las personas afectadas, angustiadas e impotentes de no poder repactar la deuda que les dejó el estafador de INDAP, sin tener capacidad de pago, es más el Seremi se refiere a mi persona como alguien que nuevamente llega tarde a la noticia, y es que acaso no tiene clara las funciones fiscalizadoras de un parlamentario, yo no puedo encubrir el mal proceder de esta situación...".

Para finalizar el diputado Mellado precisó. "Hemos visto como han tenido que salir subsecretarios por acusaciones de corrupción, por lo que creo que el seremi de agricultura debería actuar de forma seria, ya que según han dicho los propios afectados aquí hay protección hacia los actos que efectuó un estafador, incluso se habla de que ha salido del país cuando la situación se puso en alerta desde el primer minuto, espero no sea así, porque llegaré hasta las últimas consecuencias y quienes no han hecho su labor como corresponde deben renunciar", puntualizó Cosme Mellado.-