Productores de HortiCrece trabajan en la modernización de la agroindustria

Los enfoques de apoyo a la agroindustria han ido evolucionando ya que los mismos productores han aumentado su tecnología, a través de la sofisticación de sus procesos para poder llegar con más fuerza a nuevos mercados y a consumidores más exigentes, lo que les ha permitido aumentar su competitividad y mejorando sus ingresos.

En la Región de O'Higgins son diversos los productores que han agregado tecnología a sus producciones, con salas de procesos más avanzadas que les permite responder al desafío de la modernidad, acceder a nuevos mercados y competir con calidad. Este es el caso de la Cooperativa Agrícola y Campesina La Compañía (Cooagricam), la empresa 'Reverde' y 'Luckyfood', esta ultima de V Gama y con hortalizas listas para consumir.

En este sentido, el jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de O´Higgins, Ignacio Tello, visitó junto a integrantes de Corfo O'Higgins, HortiCrece, Indap y la seremía de Agricultura a estos productores, para trabajar en conjunto en el desarrollo de la agroindustria, avanzar en el sector y generar instancias de apoyo para los productores hortícolas, apuntando a aumentar el valor y la productividad de la actividad económica de los agricultores.

"Recorrimos tres proyectos agroindustriales asociados, justamente, con la materia que trabaja HortiCrece, el rubro hortícola, cada uno con características distintas pero que apuntan en la misma dirección. Se busca generar instancias de apoyo para los pequeños productores hortícolas de la Región de O'Higgins, la idea es cómo esos proyectos pudiesen ser replicados en la región para poder aumentar el valor y productividad de la actividad económica que realizan los hortaliceros de la región", indicó el jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de O´Higgins, Ignacio Tello.

Los enfoques de apoyo a la agroindustria evolucionaron desde una visión tecnológica a un visón empresarial, dirigida al mercado. Ahora la agroindustria debe responder al desafío de la modernidad, acceder a nuevos mercados y competir con calidad, con el fin de mejorar las condiciones de los agricultores.

A esto, Tello agregó que "Hemos podido tener una visión bastante completa de lo que es el proceso de la producción hortalicera y cómo esta se vería beneficiada. Lo hemos podido ver en los hechos mismos. Tenemos una gran linea de trabajo y un potencial en la región para seguir trabajando desde la mano del Gobierno Regional, junto a Corfo y a través de diferentes estamentos del ministerio de Agricultura como lo es Indap".

Por su parte el gerente de HortiCrece, Álvaro Alegría, manifestó que "Aquí hay una voluntad grande de poder generar una agroindustria hortícola en la Región de O'Higgins con los productores de HortiCrece, a través del valor agregado y con nuestra materia prima. Somos grandes productores de hortalizas y garantizamos esa materia prima a través de certificaciones, porque tenemos que diferenciarnos y eso significa producir calidad. Si queremos obtener un mejor precio tenemos que producir un elemento distinto, con implementos más tecnológicos".

"Gracias a HortiCrece es que he podido instalar una sala de proceso y conociendo diversos procesos, antes no sabía lo que era la IV Gama. Con el programa me he ido enterando de las diversas posibilidades que da trabajar con las hortalizas y se me ha dado el empuje para relacionarme con Corfo, los programas de Sercotec y con todos los instrumentos que me han ayudado a avanzar en mi negocio", manifestó Rodrigo Arriagada, dueño de la empresa 'Reverde'.

Se espera este año seguir apoyando a los productores junto a los instrumentos de Corfo, Sercotec, Indap, para seguir trabajando en una industria hortícola que agregará valor a la producción, mediante la diversificación y sofisticación de los sistemas productivos y de comercialización en la Región de O'Higgins./