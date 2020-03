Cerca de 900 estudiantes se sumaron a la UOH en primer día de Matrícula 2020

Respecto a la jornada, el Vicerrector Académico de la UOH, Marcello Visconti, valoró el interés de los postulantes y sus familias por formar parte de la institución. "El día de hoy, que es el primer día efectivo de Matrícula, mucha gente llegó al Campus Rancagua, incluso antes del horario que iniciamos, lo que demuestra mucho interés por completar el proceso", manifestó la autoridad.

En cuanto a las proyecciones en materia de matriculados, el Vicerrector aseguró que "Tenemos mucho optimismo, estamos muy tranquilos. Nos fue muy bien en la postulación, lo que demuestra que la UOH ya está consolidada, es algo concreto y la comunidad así lo ve".

Sobre las cifras de matrículas en el primer día, el director de Admisión y Acceso Efectivo, Juan Manuel Solís, señaló que "Ya estamos llegando a los 1.000 estudiantes matriculados y esperamos poder terminar este proceso con muy buenas noticias, alcanzando los 3500 estudiantes para este cuarto año de vida de nuestra Universidad".

Solís valoró la cifra de matriculados, y recordó que tener más de 3 mil estudiantes en una casa de estudios regional: "Antes era un sueño para esta región. Por lo mismo, sentimos mucho orgullo, no solo por la cifra, sino que también por la confianza que la comunidad de la región ha tenido en nosotros".

¿Por qué estudiar en la UOH?

Cientos de jóvenes fueron los que llegaron a realizar su proceso de matrícula hasta el Campus Rancagua, todos con historias que demuestran el importante rol de la Universidad de O'Higgins en la región y el país.

Una de las estudiantes que se matriculó fue María José Gallardo, quien obtuvo el mejor puntaje en la última PSU entre las y los postulantes a la UOH. "Cuando me enteré me dio mucha felicidad. Era algo que no me esperaba. La Universidad me dio un beneficio por mi puntaje y eso me impulsa a tratar de conseguir lo mejor de mí", valoró la joven.

Respecto a qué carrera escogió, María José detalló que "Siempre he querido estudiar Medicina y me he esforzado para ello. Desde que comenzó la UOH, me llamó la atención, por ser la primera universidad estatal en la región y creo que el hecho de que aún sean pocos cursos, hace que sea una educación más personalizada y eso me gusta".

Bernardo Díaz se matriculó en la carrera de Derecho. El joven viene desde Paine, en la Región Metropolitana y asegura que "No conocía mucho la universidad, pero con mi puntaje en mano, averigüé y me gustó que fuera Estatal. Me queda cerca y por eso escogí la Universidad de O'Higgins", añadió.

Makarena Toro es otra de las nuevas estudiantes de la UOH. La joven ingresó a la casa de estudios por vía de ingreso especial para estudiantes en situación de discapacidad. Llegó en compañía de sus padres a realizar el proceso de matrícula y reconoció que la Universidad de O'Higgins siempre fue su primera opción.

"La Universidad la escogí porque soy de aquí y me encanta", aseguró. En cuanto al por qué estudiará Psicología, Toro explicó que "Creo que es una manera de devolver la ayuda a la gente que me ha ayudado".

Otra de las nuevas estudiantes de la UOH es Valentina Urrutia, quien se matriculó en Medicina Veterinaria, carrera impartida en el Campus Colchagua, en San Fernando.

"Escogí Medicina Veterinaria porque me gustan mucho los animales y siempre quise ayudar a los animales y provocar un cambio", detalló la joven. En cuanto al por qué escogió la UOH, Urrutia señaló que "Escogí la Universidad de O'Higgins, porque no quería cambiar de ciudad; y también, porque investigué sobre la Universidad y su vinculación con la Universidad de Chile me llamó la atención, específicamente las raíces de la universidad".

Finalmente, Patricio Arancibia, estudiante de Ingeniería Civil Plan Común, aseguró que escogió la Universidad de O'Higgins porque: "Tuve muchos beneficios. Además, mis primos estudian aquí y me dieron buenas referencias, sobre la calidad y sus profesores. Eso me llamó la atención y por eso preferí esta universidad".