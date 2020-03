Autoridades de Gobierno se reúnen con adultos mayores e informan avances de la Agenda Social

En la Casa de la Cultura de Chimbarongo, en calle Miraflores, se llevó a efecto el diálogo ciudadano sostenido por autoridades de Gobierno con adultos mayores de la comuna, la mañana de este martes. La actividad fue liderada por el Intendente Juan Manuel Masferrer y por la Ministra Karla Rubilar, quienes dieron a conocer los avances de la nueva Agenda Social del Gobierno y escucharon los planteamientos e inquietudes de los adultos mayores.

Detalles del avance en materia de pensiones, salud, proyectos de ley y los últimos beneficios aprobados en el proyecto de Modernización Tributaria para la exención del pago de contribuciones para la tercera edad, fueron algunas de las materias tratadas en la jornada de diálogo.

El Intendente Juan Manuel Masferrer señaló que el Gobierno busca escuchar aún más a la gente. "Sabemos que hay demandas importantes, y en ese sentido, el Gobierno se ha hecho cargo a través de una agenda social potente. Este diálogo ciudadano es para conversar, escuchar y contarles lo que estamos haciendo, particularmente en tema de Pensiones, Salud y medicamentos", comentó en primer término el jefe regional.

"Como Gobierno -continuó Masferrer- estamos comprometidos con una potente Agenda Social que se hace cargo de las demandas ciudadanas. Hemos empujado con mucha fuerza el avance de medidas que van en directa solución a las inquietudes sociales que se nos ha planteado la ciudadanía en el último tiempo, así es que muy contento con este dialogo y de poder haber contado con la visita de la Ministra Rubilar. Esperamos que este diálogo haya sido muy útil para todos", señaló el Intendente de O'Higgins.

La Ministra Secretaria General de Gobierno, Karla Rubilar, detalló que el objetivo del diálogo era escuchar los planteamientos de la ciudadanía, con respeto y atendiendo las ideas de todos.

"Como Gobierno -señaló Karla Rubilar- hemos desarrollado una potente Agenda Social, y estamos trabajando fuertemente para que se apruebe la reforma de pensiones, estamos trabajando para que se apruebe el ingreso mínimo garantizado, estamos presentando justamente la agenda antiabuso para que no haya más abuso en materia económica, para que no haya más abuso en colusiones, para que no haya más abuso y malos tratos a los trabajadores, para que no haya más abuso a los consumidores, y en ese sentido le estamos contando a la gente en terreno de lo que estamos haciendo", comentó la vocera de Gobierno.

"Sabemos que falta mucho, que hay muchas cosas que hacer, pero estamos pidiendo ayuda para que nos cuenten cuáles son sus prioridades y dónde le tenemos que poner más corazón. Esperamos repetir esto en muchos lugares de nuestro país, porque finalmente de eso se trata, de poder conversar, de dialogar con respeto. Les dijimos que no importaba si pensábamos diferente, que lo importante era poder entregar las ideas y poder decir lo que cada uno sentía, y que como Gobierno estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos", remató Rubilar.



AGENDA SOCIAL

Atendiendo las necesidades de la ciudadanía, el Gobierno definió un paquete de medidas sobre pensiones, salud y medicamentos, ingreso mínimo, disminución de tarifas eléctricas, impuestos para los sectores de mayores ingresos, reducción de la dieta parlamentaria y plan de reconstrucción, entre otras.

Algunas de las medidas de la nueva Agenda Social implican un importante esfuerzo financiero, con un gasto superior a los US$5 mil millones, entre 2020 y 2022 y la priorización de un conjunto de urgencias sociales.

Con la aprobación del proyecto de Modernización Tributaria, alrededor de 100 mil adultos mayores serán beneficiados a través de rebajas en sus contribuciones. Esta medida beneficiará a quienes estén en el tramo exento del impuesto a la renta ($669.910), no pagarán contribuciones por inmuebles con avalúos fiscales menores o iguales a $128 millones.

Quienes se encuentren en el tramo, entre $669.910 y $1.488.690 verán reducidas sus contribuciones en un 50%, por un inmueble con avalúo fiscal menor o igual a $128 millones./