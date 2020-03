Paso Las Damas y su valioso aporte al turismo regional

El objetivo principal del encuentro fue presentar a las autoridades los avances que ha experimentado el proyecto Paso Las Damas, y donde los dirigentes del comité han venido sosteniendo numerosas reuniones con autoridades nacionales y de la República de Argentina relacionadas principalmente con el desarrollo turístico que podría significar para nuestra región la concreción de esta iniciativa.

A la reunión asistieron los alcaldes de San Fernando, Chimbarongo, Placilla, Nancagua y Santa Cruz, además de consejeros regionales encabezados por la presidenta Carla Morales.

Para la directora regional de Sernatur, Josefina Sáez: "El Paso las Damas va a ser un tema sumamente importante en el desarrollo turístico no sólo comunal y provincial sino también. Se trata de un paso que efectivamente se encuentra vigente, y yo como directora me he propuesto lograr sacar adelante este proyecto, que ya no es solamente local, sino también regional", argumento la autoridad de turismo en O´Higgins.

Por su parte, el presidente del comité Paso Las Damas, Rafael Arana Cornejo señaló a diario Sexta Región estar muy conforme y satisfecho por el resultado de la reunión. "Durante el encuentro, nosotros le presentamos a las autoridades todos los avances del proyecto, que ya es una realidad. Debemos recordar que cada temporada que pasa, la cantidad de turistas provenientes de Argentina a nuestro país ha experimentado un alza considerable. Cada vez vemos mejor el camino. En la reunión tuvimos la oportunidad de presentar a las autoridades todos los avances conseguidos hasta ahora. También, les hicimos ver la importancia que significa para la región el Paso Las Damas. Los turistas no solo podrán visitar Termas del Flaco y San Fernando, sino que el resto de las comunas, especialmente de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, donde los alcaldes tendrán la posibilidad de mostrar los lugares más atractivos de cada una de sus localidades a los visitantes argentinos".

En tanto, el presidente de la Confederación Nacional del Comercio Detallista de Chile, Rafael Cumsille dijo que la conclusión más importante de la reunión es que el Paso Las Damas no es solo una aspiración de San Fernando, sino es progreso para toda la región de O´Higgins. "Me agradó muchísimo ver la presencia en la reunión de líderes políticos hablando del paso Las Damas, como alcaldes, concejeros regionales, concejales y al gobernador de Colchagua Yamil Ethit".

En el encuentro, se hizo presente la necesidad de impulsar la asociatividad como eje clave de la integración chileno – argentino, dado el potencial y atractivos que ofrecen las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Santa Cruz, Placilla, Nancagua y Pichilemu (Provincia de Cardenal Caro)

“Debemos estar claros que el paso estival Las Damas ya no es un proyecto, es una realidad y de allí que tenemos que asumir nuestro compromiso de que esta es una oportunidad histórica de mostrar nuestras bondades como Provincia de Colchagua, pues acá hemos hablado de la proximidad de Malargüe con las Termas del Flaco y después seguir a San Fernando, Santa Cruz y seguir hasta Pichilemu”, precisó el alcalde de San Fernando Luis Berwart.

A la jornada asistieron algunos concejeros regionales, entre ellos la presidenta Carla Morales

En la ocasión, recordó que el próximo 14 de marzo será el encuentro en el hito fronterizo, tendiente a fomentar la unión entre ambos pueblos. “Este 14 de marzo tenemos el 4º encuentro en el hito donde habrá diversas especialidades deportivas, culturales, lo que será una experiencia sin precedentes”.

La autoridad sanfernandina abogó en seguir potenciando el Paso Las Damas para que se siga desarrollando el turismo aventura, incursiones paleontológicas, turismo fotográfico y en general que las personas disfruten los atractivos del cajón cordillerano./