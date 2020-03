Lanzan campaña de rechazo a la nueva constitución en la Región de O´Higgins

La agrupación hizo su lanzamiento público el 16 de enero pasado junto a 200 jóvenes en Santiago Centro. Desde ese instante comenzaron la activación nacional con lanzamientos en diferentes ciudades, desde Arica a Punta Arenas. Hasta el momento "No Gracias" ha protagonizado una fuerte ofensiva en redes sociales, lo que significó un explosivo crecimiento de las cuentas de Instagram, y Twitter.

En la región de O´Higgins el lanzamiento de dicha campaña tuvo lugar el jueves recién pasado en el Club de Campo San Fernando, en la que estuvo presente el vocero del equipo, el abogado Felipe Lyon, quien además fue presidente del centro de alumnos de la carrera de derecho en la PUC en 2015 y candidato a la presidencia de la FEUC el mismo año.

"Estamos muy contentos por el resultado de la intensa jornada y por la tremenda acogida que tuvo el lanzamiento de nuestra campaña donde nos recibieron con los brazos abiertos", indicó el vocero de la organización Felipe Lyon.

El joven abogado sostuvo que al lanzamiento llegaron más de 100 personas: "Lo que demuestra que existe una mayoría silenciosa que está dejando atrás el miedo de ser funados o callados por un grupo de jóvenes que no permite que haya otros que piensan distinto. Somos muchos los que buscamos el camino del rechazo a la nueva constitución que implica dar prioridad a las urgencias sociales y no y no a la de algunos políticos, que implica entender que este camino a los próximos 30 años parte precisamente con el rechazo. Nosotros además queremos decir no a la violencia y a todo lo que ha ocurrido estos meses en que mucha gente ha perdido sus trabajos. Por eso y mucho más la región de O´Higgins va a decir no a la nueva constitución del próximo 26 de abril", argumentó el profesional.

Por su parte, el diputado Javier Macaya, dijo a diario Sexta Región que "Se trata de una tremenda iniciativa que fue lanzada en San Fernando, donde más allá de los partidos políticos y de la estructura de la UDI, Renovación Nacional y el actual oficialismo, se junta un grupo de jóvenes que quiere decirle a Chile no gracias, no queremos violencia, no creemos que la manera de enfrentar el proceso constituyente sea demoliendo la casa sino, construyendo un segundo piso a esa casa, haciendo reformas sociales que nos tengan durmiendo una siesta constitucional que puede durar dos años y más".

El parlamentario UDI, agregó que "No tengo ninguna duda que la constitución si se puede cambiar, y la manera de hacerlo no es teniendo un nuevo congreso ni dar más pega a nuevos políticos, donde al final del día las personas asuman que quienes se van sentar en esta asamblea constituyente son los ciudadanos que efectivamente van a poder postular, pero quienes tienen más probabilidades de ser electos constituyentes, son los políticos que hoy se encuentran cesantes. Yo no tengo ningún duda que Chile debe dar un salto al desarrollo, y tenemos que avergonzarnos de un montón de injusticias sociales y de cosas que tenemos que mejorar en materia de pensiones y salud, pero la manera de hacerlo no es demoliendo la casa y es por eso que esta iniciativa de un grupo de jóvenes, dicen no gracias, no queremos más violencia, queremos hacer cambios pero hacerlos de manera racional"./