La especialidad respiratoria al servicio de los pacientes

Todo comenzó el año 2015, cuando meses después de la aparición del virus influenza H1N1 la Dirección del Hospital Regional LBO decidió crear el equipo Kinesiología Urgencia, grupo de profesionales destinado a atender las patologías respiratorias que se presentaban en el Servicio de Urgencia, específicamente, en la Unidad de Emergencia Adultos (UEA) del centro salud.

De acuerdo a lo señalado por el coordinador de Kinesiología Urgencia en la UEA, Juan Vargas, gracias a la decisión tomada: "El servicio ha tenido una evolución, con atención de mayor complejidad y eso ha generado que el equipo multidisciplinario crezca. Esto ha sido una evolución positiva para salvar vidas. Muchos pacientes ahora no entran a hospitalización, si no que después de Urgencia se van a sus casas. Nuestro objetivo es que el paciente no esté mucho tiempo en el hospital, que Urgencia sea puerta de entrada y salida".

Las enfermedades más frecuentes que atienden los profesionales son asma, EPOC (enfermedad obstructiva pulmonar crónica), neumonía, politraumatizados y en general: "Nos basamos en toda patología respiratoria que llegue a Urgencia del hospital, ya sea con una intervención rápida para que el paciente se vaya de alta o para que sea derivado a una atención más compleja", indicó el kinesiólogo del HRLBO.

El trabajo de Kinesiología Urgencia se basa principalmente en la evaluación kinésica y soporte de pacientes críticos que llegan a la UEA, e incluye terapia respiratoria de pacientes ambulatorios agudos y críticos, terapias motoras, manejo de ventilación mecánica y asistencia en la colocación de vías aéreas artificiales.

Además de las tareas respiratorias, Kinesiología Urgencia atiende la rehabilitación temprana que producen las patologías neurológicas, así lo aseguró el kinesiólogo de Urgencia, Hugo Carreño, quien además agregó que "Dentro de la cobertura que hacemos está la de los pacientes con accidentes vasculares; la movilización temprana. En conjunto con el neurólogo comenzamos una rehabilitación de tejido blanco, trastornos de espasticidad o rigidez, donde tratamos que el paciente no pierda sus habilidades motoras y salga más airoso".

Las patologías más comunes son los accidentes cerebrovasculares (ACV), enfermedades neurológicas distales, postrados con daño neurológico, pacientes con traqueotomías, entre otros.

El grupo de Kinesiología del Servicio de Urgencia Adultos del HRLBO, recibe pacientes que vienen derivados de las salas ERA (enfermedades respiratorias agudas) de los distintos Cesfam de la región, de los hospitales de menor complejidad y del SAMU.

"Todo el quehacer de salud en cuanto a urgencia, converge acá. Y el flujograma continúa, ya sea a los servicios de hospitalización básicos o a los complejos como la UCI o la UTI. Por todo esto tenemos que tener un manejo integral del paciente", finalizó Hugo Carreño, miembro del equipo kinesiológico del Servicio de Urgencia del HRLBO./