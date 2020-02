Jóvenes reciben nuevo material para su biblioteca

El programa BiblioRedes entregó en el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Graneros un proyecto de mediación audiovisual, el cual consta de 20 películas, cada una con su respectiva guía metodológica para actividades enfocadas en la apreciación cinematográfica y la generación de reflexiones. También, se entregó un set de juegos de mesa, todos estos testeados por los jóvenes durante los talleres. El desafío para los encargados de la biblioteca, ahora, además del préstamo de los juegos, es ejecutar intervenciones utilizando estos recursos.

La alianza entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el Sename, plantea como principal objetivo ampliar constantemente la oferta cultural que apoye los procesos de reinserción para los adolescentes. En este sentido, la directora (s) del Centro del Patrimonio Cultural, Leslie Araya, señaló que: "Es un hito democratizar el acceso a la lectura y apoyar en la línea de desarrollo de los jóvenes, contando con espacios, donde ellos también pueden proponer estrategias de intervención para que nosotros las llevemos a cabo".

En la instancia también se premió la participación de tres adolescentes que fueron constantemente parte de los talleres y actividades realizadas por la biblioteca. Una de las beneficiadas mencionó que: "Esta ha sido una experiencia muy linda, uno no se imagina un espacio así en este lugar; con todos estos libros uno deja llevar la imaginación, me hacen sentir en otro lugar y dan ganas de que los talleres no terminen nunca".

La directora regional del Sename O'Higgins, Jessica Ponce, sostuvo que la lectura es parte fundamental del desarrollo, pero todavía más en el contexto de quienes están en cumpliendo sanción privados de libertad, destacando que: "Este reconocimiento devela que el trabajo mancomunado que se ha realizado, teniendo un impacto real en los adolescentes de la red".

A un año de la inauguración de la primera biblioteca pública en un CIP-CRC dependiente del Sename, el programa BiblioRedes ha ampliado esta modalidad en el centro de justicia juvenil de San Bernardo, planificando inaugurar otras seis bibliotecas a lo largo del país para acercar este espacio de cultura y recreación a más jóvenes que se encuentran cumpliendo sanción./