Más de 4 mil personas visitaron Feria del Postulante UOH

Más de cuatro mil personas, entre estudiantes y familiares, llegaron a ambos campus universitarios, entre el lunes 24 y martes 25 de febrero, para resolver sus dudas e informarse sobre las carreras que imparte la UOH, como también los beneficios, becas, cupos especiales y el trabajo del Programa PACE-UOH, entre otros, que ofrece la Universidad de O´Higgins.

Para el Vicerrector Académico de la Universidad de O'Higgins, Marcello Visconti, la evaluación de la feria del postulante de este año ha sido: "Muy positiva, ha habido una alta afluencia de visitantes quienes han venido a preguntar e informarse de la oferta académica de la Casa de Estudios y los beneficios. Todo esto ocurre en un mes especial, donde mucha gente aún está de vacaciones. Por primera vez, se realizó esta actividad en forma paralela en el campus Colchagua y en las distintas comunas de la región, mediante stands informativos en San Fernando, Santa Cruz y Pichilemu, donde se pudo entregar un servicio que, esperamos, sea de mucha utilidad a la hora de decisiones".

Por su parte, el director de Admisión y Acceso Efectivo, Juan Manuel Solís, señaló que "Nuestras expectativas eran bastante altas, ya que no se suele realizar en el mes de febrero. A pesar de tener ciertos temores, la comunidad acudió a nuestros campus Rancagua y Colchagua de forma positiva, donde cientos de estudiantes y familia han podido visitar la universidad, informarse sobre la Oferta Académica y del proceso de postulación".

Solís agregó que "Nosotros como Admisión estamos muy contentos de ser parte de este proceso, el cual va a continuar durante los días 26, 27 y 28 de febrero, en cada uno de nuestros campus y en los stands en las distintas comunas de la región. Estamos muy esperanzados y esperamos poder cumplir los objetivos de matrículas y poder superar la barrera de los 3 mil estudiantes en la Universidad de O'Higgins para este año 2020".

Además, los estudiantes pudieron realizar sus postulaciones en línea, en módulos especialmente destinados para tal fin, recibiendo la orientación de monitores en la toma de decisiones.

Asimismo, pudieron asistir a charlas vocacionales realizadas por académicos y académicas, docentes y directivos de la Universidad.

EXPERIENCIA AL POSTULAR

Este martes 25 de febrero fue el segundo día de postulación a las universidades, donde cientos de estudiantes se acercaron a los Campus Rancagua y Colchagua, y a los stands informativos ubicados en distintas comunas de la región, con el fin de poder obtener más información sobre la oferta académica y resolver alguna inquietud.

Aline Rosales, estudiante de la comuna de Machalí, llegó a postular a la carrera de Medicina. "Cuando recibí mis resultados me di cuenta que tenía el puntaje suficiente para postular a la carrera que quiero, por lo mismola UOH es mi primera opción para estudiar, ya que soy de la región y considero que la Universidad tiene todo lo necesario para poder estudiar en ella", comentó.

Asimismo, Vicente Vera también participó de esta actividad, donde pudo resolver todas sus dudas y conocer más de la carrera de Ingeniería Civil Mecánica. "Vine porque aún tenía dudas sobre la malla de la carrera que quiero estudiar. Los estudiantes me ayudaron muchísimo y me entregaron la información necesaria. Me gustó mucho la Universidad, ya que me queda bastante cerca de la casa, los beneficios que tienen para los que son de la región son muy buenos, y por lo mismo postular acá se transformó en mi primera opción y sin duda quiero estudiar acá", explicó.