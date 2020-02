Feria del Postulante UOH se desarrolla con éxito en los campus Rancagua y Colchagua

Como ya es tradición desde sus inicios, la Universidad de O'Higgins (UOH) realiza su cuarta edición de la Feria del Postulante UOH, con el objetivo de acompañar y orientar a las y los estudiantes para afrontar este proceso de Admisión a las universidades, de la forma más informada posible.

La feria, que comenzó este lunes 24 de febrero y finaliza mañana martes 25, se desarrolla en el Campus Rancagua y en el Campus Colchagua. En dicha instancia, las y los postulantes y sus familias pueden conocer la Oferta Académica 2020 de la Universidad de O'Higgins, becas, aranceles y vías especiales de Admisión. Asimismo, se dispone un módulo para poder resolver todas las consultas en torno a Beneficios Estudiantiles UOH y del Estado.

Este año, la UOH también instaló stands informativos en las plazas principales de las comunas de San Fernando, Santa Cruz y Pichilemu.

Para el Vicerrector Académico de la Universidad de O'Higgins, Marcello Visconti, la Feria del Postulante: "Tiene equipos nuestros desplegados para entregar toda la información, de tal forma que el potencial estudiante, su familia, sus padres, apoderados, no deban desplazarse necesariamente hasta Rancagua como había ocurrido normalmente, sino que también, pueden acercarse y tener información en el mismo Campus Colchagua y con stands en las comunas de San Fernando, Santa Cruz y Pichilemu.

Queremos que el postulante tenga todo lo necesario para que tome su decisión de la mejor manera posible, esto implica la mayor y mejor información respecto de carreras, opciones y de algunas condiciones especiales, por lo tanto, una feria o una instancia como estas son muy relevantes para que las y los estudiantes decidan a qué carrera o carreras van a postular y en qué orden y prioridad".

Por su parte, el director de Admisión y Acceso Efectivo, Juan Manuel Solís, indicó que "Nos hemos dado cuenta de que hay muchos estudiantes que están pasando por un proceso complejo en la transición de la educación media a la superior. Eso implica que deben tomar decisiones muy estratégicas, y, por lo tanto, tienen que recibir un acompañamiento, que les brinde la mejor información para poder alcanzar las mejores oportunidades para postular".

Solís agregó que "Estamos esperando a todas y todos en la Feria del Postulante UOH, donde mostramos la Oferta Académica de nuestra Universidad. Tenemos todo un espacio preparado para que las y los estudiantes puedan venir a postular de manera acompañada y con orientación. Hay un área para estudiantes provenientes del programa PACE y también, un sitio de orientación para las becas y beneficios del Estado y propios de la UOH".

Para el actual proceso de Admisión, la Universidad de O´Higgins espera llegar a 3.500 estudiantes de Pregrado en 23 carreras. Este año, la Oferta Académica sumó carreras: Ingeniería Ambiental (Colchagua) y Pedagogía en Ciencias Naturales con Menciones (Rancagua).



EXPERIENCIA DE POSTULANTES

Una vez publicado los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), cientos de estudiantes se acercaron a los campus Rancagua y Colchagua, y a los stands informativos, con el fin de poder obtener más información sobre la oferta académica y resolver distintas inquietudes respecto a las postulaciones.

Bernardo Díaz, postulante proveniente de la comuna de Paine, llegó a obtener información al Campus Rancagua. "Había escuchado sobre la UOH, y me sugirieron que viniera a conocerla. Me gustó mucho. He podido encontrar información sobre la carrera que quiero estudiar y los procesos de las becas para poder postular, por ende, hoy la UOH se transformó en mi primera opción", contó.

Asimismo, Valentina Barraza también asistió a esta instancia para resolver algunas dudas, antes de realizar su postulación. "Me fue bien en la prueba, era lo que esperaba y el puntaje que obtuve me sirve para poder estudiar la carrera de Enfermería que es lo que quiero. La malla de la carrera me gustó mucho, me dieron la información necesaria y por ende estoy súper feliz en la Universidad de O'Higgins", manifestó./