Con el apoyo de SERVIU O'Higgins, familias de La Estrella le dieron el vamos a la construcción de sus viviendas

Con gran emoción y en una emotiva ceremonia los vecinos pertenecientes al comité habitacional San Nicolás de Tolentino de La Estrella están realizando el anhelado sueño de la casa propia. Después de casi 20 años, se concretó la entrega del terreno a la empresa que construirá sus hogares, actividad que se llevó a cabo en el Sector Gruta de la Virgen.

Junto con el acto administrativo, se puso la Primera Piedra en el lugar donde se erigirán las viviendas. La actividad fue encabezada por el director de SERVIU O'Higgins, Manuel Alfaro, y el alcalde de la comuna, Gastón Fernández, quienes fueron acompañados de concejales y consejeros regionales.

Sobre la actividad, el director de SERVIU O'Higgins, Manuel Alfaro, dijo que: "Sin duda que estas familias se merecen unas disculpas. Si hay algo que frustra a la gente en temáticas de vivienda, es el paso del tiempo. Cuando asumimos nuestra gestión nos comprometimos a ayudarlos, y hoy estamos dando este gran paso, pero esto no termina aquí, termina con sus hogares listos".

Agregó que: "El SERVIU siempre estará con ustedes cuando lo requieran, hasta que tengan sus casas y más. Es difícil cuando uno llega 20 años tarde, pero también es un desafío, el cual estamos cumpliendo. Ahora viene la parte de ustedes, esperamos que cuando tengan sus hogares lo compartan con sus más cercanos, ya que no hay hogar sin vecinos, no hay barrio si los niños no juegan y eso lo tienen que construir ustedes, es lo que nosotros como Ministerio transmitimos, que ustedes hagan hogar y barrio".

En tanto, el alcalde la comuna de La Estrella, Gastón Fernández, sostuvo que: "Queremos agradecer la gestión del director de SERVIU O'Higgins, Manuel Alfaro, quien nos ha acompañado en este proyecto, a todas las autoridades comunales, y a los vecinos, ustedes que durante muchos años estuvieron esperando, este momento tan preciado que es la entrega del terreno, donde se comenzarán a construir sus casas".

Agregó que: "Queremos agradecer la buena disposición del director de SERVIU, su compromiso con las familias, se ha puesto la camiseta, se ha comprometido con la gente y ha cumplido. Hoy se está realizando este sueño que ha sido postergado por muchos años, pero ya podemos decir que es una realidad".

Una emocionada secretaria del comité de vivienda San Nicolás de Tolentino, Ivonne Rocuant, afirmó que "Estamos muy felices, ya que pronto tendremos nuestras casas, ha sido una tarea dura, pero hagamos borrón y cuenta nueva y comencemos a dar curso a este nuevo proceso".

El proyecto "San Nicolás de Tolentino", de la comuna de La Estrella está conformado por 48 socios, a los que se les construirán viviendas de un piso en albañilería armada./