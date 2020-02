Corte de Rancagua: Ordenan a diócesis la entrega de copia de investigación canónica contra expárroco de Santa Cruz

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro José Marinello Federici, el fiscal judicial Álvaro Martínez Alarcón y el abogado (i) Alberto Salvador Veloso- estableció que el actuar de la recurrida, en orden a no proporcionar información sobre el proceso canónico, constituye una discriminación arbitraria que vulnera el derecho a defensa y al debido proceso.

"Que, es un hecho no controvertido por los partes de autos que la recurrida no ha entregado información respecto del proceso de investigación previa en contra del recurrente en virtud del secreto canónico. En este sentido, esta Corte entiende que dicha negativa ha sido permanente en el tiempo durante todo el procedimiento sumario, por lo que el hecho de habérsele negado la información el 26 de septiembre del 2019 no es más que una muestra de la actitud constante del recurrido, debiendo rechazarse la excepción de extemporaneidad, más aún considerando que el proceso canónico se encuentra vigente", consigna el fallo.