Alcalde de San Fernando lamentó muerte de arriero Sergio Catalán

Conocido como El Milagro de Los Andes, el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya ocurrió el viernes 13 de octubre de 1972. Es día, la aeronave, con 40 pasajeros y cinco tripulantes, que trasladaba al equipo de rugby Old Christians, integrado por alumnos del colegio uruguayo Stella Maris, se estrelló en las cercanías del Volcán Tinguiririca.

Casi dos meses después, el 12 de diciembre de 1972, Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vizintín partieron en busca de ayuda, logrando llegar a la precordillera de San Fernando (sector de Los Maitenes), solo Parrado y Canessa.

Al amanecer del día siguiente observaron a un arriero en la otra orilla del río existente en el lugar. Se trataba de Sergio Hilario Catalán Martínez (de entonces 44 años), quien amarró una hoja de papel y un lápiz a una piedra, lanzándola a los uruguayos.

"Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?", rezaba el papel escrito por los sobrevivientes, palabras que marcaron el inicio del rescate y que dieron la vuelta al mundo.