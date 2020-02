Reconocimiento a funcionaria que acogió incentivo al retiro

Se trata de la ex oficial 2° del Primer Juzgado de Letras de Rengo, Niria Rodríguez Molina, quien recibió en la oportunidad de manos del presidente del tribunal de alzada una medalla de reconocimiento por sus años de servicio.

"Estoy muy contenta porque este es un reconocimiento que no esperaba por lo que me queda solo dar las gracias. Me voy con los mejores recuerdos de mi tribunal y sobre todo con la buena relación que tuve con los últimos jueces", señaló la funcionaria.