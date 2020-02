Nueva aprobación de recursos del CORE a CORFO potenciará reactivación e inversiones

Así fue como Emiliano Orueta, director de CORFO en la Región de O´Higgins, destacó la aprobación de recursos que potenciará la gestión desde el año 2020, con fondos priorizados por el Intendente Juan Manuel Masferrer y aprobados desde el Consejo Regional (CORE) de O´Higgins.

Explicó el referido director de CORFO: "También financiaremos los IPRO, que son fondos que van desde los $12 millones hasta los $50 millones, con un cofinanciamiento de 40% y que son netamente para inversiones productivas. Con esto, estamos reactivando la economía, donde el Gobierno Regional, a través de CORFO apoya a las pymes y las pymes, a su vez, van a invertir cerca de $2.500 millones más con cofinanciamiento. Así es como hemos tenido buenas noticias y se agradece al CORE el apoyo y al Intendente Juan Manuel Masferrer, la confianza por priorizar éstos proyectos de CORFO".



OPORTUNIDADES

En la correspondiente presentación que realizó ante la Comisión de Agricultura, Fomento Productivo, Ciencia y Tecnología del Consejo Regional de O´Higgins, Emiliano Orueta explicó que CORFO está convocada en la Región de O´Higgins a desarrollar la Economía Colaborativa, las industrias creativas y culturales (también conocidas como Economía Naranja) y la gestión de residuos (denominada como Economía Circular). Además, se trabaja permanentemente en responder a las oportunidades que la región de O'Higgins posee, estableciendo a CORFO en forma más cercana y más amigable, siguiendo lo planteado en la estrategia regional de innovación.

En cuanto a la transferencia Programa Apoyo a la Reactivación (PAR O´Higgins), el director de CORFO en la región destacó que el inicio ejecución del Programa es en Marzo del 2020. El aporte del GORE (Gobierno Regional) es de $ 1.600.000.000. En ése sentido, Emiliano Orueta dijo: "El objeto general de éste Programa es mejorar el potencial productivo y fortalecer la gestión de las micro o pequeñas empresas y/o emprendedores de un territorio, a través del desarrollo de competencias y capacidades y del cofinanciamiento de la inversión, que les permitan acceder a nuevas oportunidades de negocios y/o mantener los existentes".

"La descripción del problema o necesidad, es decir ¿por qué hacemos esto?, se basa en que la limitada capacidad financiera de pequeñas y medianas empresas no permite que aprovechen oportunidades de crecimiento y de aumento en sus ventas -dijo el director de CORFO O´Higgins, agregando- No logran concretar nuevos negocios; No pueden mantener su posición competitiva en el rubro productivo al cual se dedican".