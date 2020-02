Tribunal electoral rechaza todas las acusaciones contra el alcalde de Graneros

El texto de denuncia, señalaba que el edil había autorizado gastos con recursos municipales sin rendición de cuentas, contrataciones sin respaldo, manipulación de claves del Servicio de Impuestos Internos, utilización de recursos para el pago de obligaciones sin conocimiento del Honorable concejo municipal, adjudicación irregular del contrato de reemplazo y mantención de luminarias del alumbrado público, entre otras, todas los cuales fueron absolutamente desvirtuadas por el tribunal, de acuerdo a las pruebas y sólidos argumentos jurídicos aportados por la defensa del alcalde Segovia.

El Tribunal Electoral Regional de Rancagua, en su sentencia, señaló que: "No queda sino rechazar, en todos sus capítulos, el requerimiento por notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa por considerar que las acciones imputadas no resultaron probadas o carecen de la entidad para configurar las causales de remoción"

Este hecho implica que la primera autoridad edilicia continuará desarrollando su cargo y que no será sometido a ningún tipo de sanción de índole administrativa y/o política.

"SE HIZO JUSTICIA"

Al respecto, el alcalde Claudio Segovia manifestó que: "Este fallo hace justicia y demuestra que las instituciones funcionan, lo cual creemos firmemente. Fui objeto de acusaciones mal intencionadas, que solo pretendían dañarme políticamente y afectar mi imagen pública ante el pueblo de Graneros, al cual me debo, y han fracasado estrepitosamente. La comunidad tiene muy en claro que toda mi gestión ha estado dedicada al crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad, y a otorgar beneficios sociales inéditos a sectores de menos recursos de la comuna", señaló el edil.

En la misma senda, recalcó que: "Hemos construido obras históricas, como el paso desnivelado de avenida Las Compañía y estamos muy cerca de concretar el primer CESFAM. Entonces que nos vengan a cuestionar por pequeñeces políticas no me parece justo. Incluso hubo una concejala que se atrevió a señalar que renunciaría si el tribunal me albsolvía de cargos. Bueno, ahora espero su decisión", culminó Segovia.