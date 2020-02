Académico UOH se adjudicó proyecto de cooperación internacional en análisis de imágenes para la agricultura

El proyecto del académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería, Dr. Rodrigo Verschae, se adjudicó el financiamiento del programa regional STIC-AmSud -iniciativa de la cooperación francesa y sus contrapartes en 10 países sudamericanos- orientada a promover y fortalecer la colaboración y la creación de redes de investigación y desarrollo en el ámbito de las Ciencias y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a través de la realización de proyectos conjuntos.

El programa efectúa convocatorias a partir de las cuales se seleccionan y apoyan proyectos de investigación y desarrollo en las áreas de las TIC's, con potencial de transferencia de la innovación a nivel regional, a través del financiamiento de la movilidad de investigadores.

El Dr. Verschae es el coordinador internacional del proyecto IMPRESS - Image Modeling and Process for Remote SenSing in agriculture (Modelado y Procesamiento de Imágenes para sensado remoto en Agricultura), del que también forman parte Gabriele Facciolo, profesor del Centro de Matemáticas y sus Aplicaciones de la Universidad Paris-Saclay, coordinador nacional del proyecto en Francia; y el Dr. Javier Preciozzi, de la Universidad de la República, coordinador nacional del proyecto en Uruguay.

Los campos de análisis de imágenes y sensado remoto, en que se procesan y analizan fotos de la superficie terrestre obtenidas mediante satélites y drones -está experimentando una aceleración sin precedentes, donde, por ejemplo, grandes programas públicos y los actores privados están creando flotas de micro satélites capaces de monitorear nuestro planeta con revisiones diarias. Estos datos, abundantes y económicos, están brindando oportunidades para desarrollar aplicaciones novedosas para el monitoreo de la actividad industrial y agrícola.

En este contexto, el proyecto dirigido por el Dr. Verschae busca crear una nueva red de colaboración en análisis de imágenes en la agricultura y áreas relacionadas (investigación relevante para Chile y Uruguay y con alto potencial de impacto económico); desarrollar algoritmos de predicción, modelado, problemas de estimación, con aplicaciones de datos satelitales de campos agrícolas; promover la participación de jóvenes investigadores en la red de colaboración en temas relacionados con el procesamiento de imágenes/visión artificial; y fomentar la ciencia reproducible en los campos del procesamiento de imágenes de visión por computador, entre otros.

"Este proyecto buscar potenciar nuestra colaboración internacional en un área importante, como el procesamiento de imágenes satelitales e imágenes obtenidas desde drones, en un contexto muy relevante para la región y el país, como es la agricultura", explicó el Dr. Verschae.

En cuanto a la importancia de adjudicarse este fondo, el académico UOH sostuvo que "Es muy relevante, ya que valida el trabajo realizado durante los últimos años por los investigadores de las instituciones participantes, y además permitirá crear y consolidar una red de colaboración en un área de interés para los tres países".

El proyecto, que tendrá una duración de dos años, durante 2020 recibirá fondos por más de €12.000, que en Chile serán entregados por CONICYT. "Se agradece el apoyo de las tres instituciones involucradas en la postulación: Universidad de O'Higgins, Universidad de Chile, Universidad de la República, Uruguay, y Universidad Paris-Saclay, Francia; así como al programa STIC-AmSud, y los organismos nacionales que adjudican los fondos (Ministerio de CTCI, Chile; CNRS, Francia; y ANII, Uruguay)", sentenció el Dr. Verschae.