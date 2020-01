Gracias a exposición de “Macrofotografía Extrema”, llega muestra de insectos al Congreso Nacional

La Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, administrada por la Corporación Nacional Forestal, Región del Libertador Bernardo O´Higgins, es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE). Esta Reserva ubicada en los valles transversales de la zona central de Chile, protege una biodiversidad de alto valor ecológico y paisajístico; siendo un área de alto grado de endemismo. Destacan los bosques de robles y bosque esclerófilo con múltiples especies con problemas de conservación como: naranjillos; palmas chilenas; orquídeas y reptiles como el gruñidor de Valeria, lagarto endémico de Chile, en categoría de En Peligro (EN); asimismo muchas especies de aves tales como Cóndor; Halcón Peregrino; lechuzas; tucúqueres; chunchos, entre otros.

En esta gran biodiversidad, convive la hermosura de los insectos que nos lleva a pensar cuánto conocemos realmente de ellos, su valor social, ecológico y ambiental. Y esta muestra ha buscado dar respuesta a estas interrogantes, siendo llevada a ferias de ciencias y expuestas al público en la región de O´Higgins, donde se ha buscado compartir el trabajo de las miles de fotos que se capturaron para llegar al resultado de una sola imagen.

Cabe señalar que para lograr la imagen perfecta de un solo insecto, se toman más de trescientas fotografías, logrando capturar en detalle el cuerpo de estas especies. Las fotografías que se exhiben cuentan con referencias en cada uno de los marcos, pudiendo el público informarse de forma más completa sobre los insectos que se aprecian.

La educación ambiental es una de las estrategias más eficaces en cuanto a conservación se refiere; a través de una constante sensibilización a la comunidad se persigue el conocimiento, mayor conciencia ambiental, actitudes y valores hacia el medioambiente, que generan finalmente conductas de cuidado y respeto al mismo.

En cuanto al viaje de la muestra al Congreso, el patrocinador, Diputado Schalper, señaló que: “El Director Regional de O’Higgins, Marcelo Cerda me comentó la iniciativa de la muestra de fotos de la Reserva Nacional, y me pareció una excelente idea. Así, abrimos este espacio disponible para prensa, diputados y asesores, de alto tránsito, teniendo como apuesta el que nuestros parlamentarios vean que hay cosas preciosas en nuestro país. No nos olvidemos de estas pequeñas grandes cosas que le dan sentido a la flora y fauna del país”, dijo el diputado.

En cuanto al trabajo realizado por CONAF, Marcelo Cerda Berríos, director regional, comentó que: “Esta es una exposición con la que contamos en la región, y hemos diseñado una ruta para poder exhibirla, partimos el año pasado porque queremos acercar esta belleza natural para que la gente conozca parte de nuestra fauna nativa, ya que los insectos cumplen un rol importante en el tema ambiental. Gracias a esta gestión pudimos llegar, gracias al Diputado Schalper, al Congreso”.