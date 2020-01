Diputada Sepúlveda designada para sostener acusación constitucional contra Intendente Guevara

Por 74 votos a favor, 71 en contra y 1 abstención, se aprobó en la Cámara de Diputados la Acusación Constitucional contra el Intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, por la vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, en el contexto de la crisis social vivida por el país.

Asimismo, por 74 votos a favor, los parlamentarios y parlamentarias definieron a los tres diputados que sostendrán la acusación ante el Senado, definiendo para ello a la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien estuvo también a cargo este jueves de sostener el libelo en la Cámara; y a los diputados Diego Ibáñez (CS) y Jaime Naranjo (PS).

Sobre esta nueva designación, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, señaló que "Entendemos que estaremos en el Senado el próximo 3 de febrero, y para ello vamos a estudiar en términos mucho más acuciosos la defensa que hicieron los dos abogados del Intendente, quizás precisar algunas cosas también en nuestra exposición, como tener una lectura de muchas más citas de los tratados internacionales, sobre todo en el tema del copamiento y cómo esos tratados plantean que el copamiento no es una herramienta que se pueda utilizar".

Consultada por las palabras de la autoridad y en particular del ministro del Interior, que calificaron de "injusta" la acusación constitucional, la parlamentaria recalcó que "Lo lamento, porque hubiese esperado del Ejecutivo una actitud quizás más humilde y decir mira aquí han habido violaciones a los derechos humanos, aquí hay una responsabilidad que tiene el Intendente. Porque lo injusto es lo que ha ocurrido con miles de familias que han debido enfrentar la violación de sus derechos humanos, entre los que tenemos lesionados, mutilados e incluso fallecidos, y tenemos también vecinos que lo están pasando mal alrededor de Plaza Italia o Plaza de la Dignidad".

"Claramente la autoridad no ha entendido lo que nosotros hemos querido decir, y es que aquí hay un derecho fundamental que es el de poder reunirse, de protestar pacíficamente que fue inhibido con el copamiento. Sin embargo, hemos siempre condenado toda la violencia que está alrededor o la que pueden hacer de una manifestación pacífica, esta no corresponde. Entonces, yo lamento que el ministro Blumel siga con esta idea de no separar lo que está ocurriendo, insistiendo en mezclar o confundir las manifestaciones pacíficas, que tienen que ver con un derecho a las protestas, un derecho a la expresión y son sin duda un catalizador de las demandas sociales y que es lo que hoy defendimos, y no lo diferencie de esas manifestaciones que son con armas y que son derechamente delictuales, que por cierto condenamos. En definitiva, adolece del mismo problema del copamiento preventivo, pues no distingue, entre quienes son pacíficos de quienes no", concluyó.

El proceso ahora pasa al Senado, y, en tanto, el Intendente quedará suspendido en sus funciones desde este momento, acto que cesará solo si el Senado desestima la acusación o si no se pronuncia dentro de los treinta días siguientes./