Minagri comenzó entrega de ayuda a productores agrícolas en Navidad

El SEREMI de Agricultura, Joaquín Arriagada, llegó hasta la comuna de Navidad a la entrega de 748 sacos con forraje para animales destinado a 219 productores medianos no usuarios de INDAP de la misma comuna, como de Litueche y La Estrella.

Esta ayuda corresponde a un total de más de 9 mil sacos que serán entregados en toda la región a usuarios del mismo perfil que fueron catastrados por los municipios y que no habían recibido ayuda hasta ahora. Los recursos de esta entrega corresponden a los aportados por el Gobierno Regional, gracias al Consejo regional y al Intendente Juan Manuel Masferrer.

La máxima autoridad del agro en la región señaló que: "La entrega que iniciamos hoy en la comuna de Navidad corresponde solo al 29% de beneficiarios que abarcaremos en toda la región, que son productores medianos, que escapan al perfil del pequeño productor que beneficiamos con INDAP, pero tampoco son grandes, tal como lo ha dicho el Presidente Piñera, estamos llegando a la clase media del mundo agrícola, un sector por años postergado, pero que también sufren a raíz de esta sequía.

Y el trabajo de los municipios ha sido clave, porque cuando el Consejo Regional nos aprobó estos recursos no sabíamos quiénes eran las personas más afectadas de este perfil ganadero, ya que no están en los registros del ministerio al no ser usuarios de INDAP, así que el catastro que cada Municipalidad, cada alcalde, cada PRODESAL realizó fue fundamental para poder identificarlos, y también quiero reconocer el tremendo trabajo que se hizo desde las comunas para poder llegar a lo que hoy estamos iniciando", dijo Joaquín Arriagada, SEREMI de agricultura de O'Higgins./