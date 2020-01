Académica UOH publicó investigación sobre la relación entre vacunación y estado nutricional en niños y niñas

Un conjunto de evidencia sugiere que las vacunas apoyan el desarrollo del sistema inmune y también mejoran la salud en general, es por esto que la importancia de las inmunizaciones en la disminución de la mortalidad infantil ha sido ampliamente reconocida por expertos a nivel mundial.

Las pruebas recientes también proponen que el efecto no solo se debe a la reducción de las infecciones prevenibles por vacunación, sino también a los efectos combinados de las vacunas sobre otras enfermedades. Sin embargo, los estudios que evalúan estos efectos de las inyecciones se han llevado a cabo en un número limitado de países.

En ese contexto, la Dra. María Teresa Solís, académica del Instituto de Ciencias de Salud de la Universidad de O´Higgins, fue parte de la investigación "Relationshipbetweenvaccination and nutritional status in children: Analysis of recentDemographic and HealthSurveys" (Relación entre vacunación y estado nutricional en niños y niñas: análisis de las recientes Encuestas de Demografía y Salud), que fue publicada durante enero en la revista alemana DemographicResearch.

En este artículo, la Dra. Solís -junto al Dr. Francesco Nicoli, del departamento de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Ferrara (Italia) y el Dr. DeepakPaudel del proyecto de Sistemas de Fortalecimiento para una Mejor Salud de SavetheChildren Nepal - investigó el efecto que tiene el esquema básico de vacunación (BCG, sarampión, polio, difteria, DPT) sobre el estado nutricional de niños menores de 2 años como indicador de salud general.

"Exploramos el efecto de los esquemas de vacunación completa sobre el estado nutricional de los niños, analizando datos de encuestas recientes de demografía y de salud (DHS) de 16 países del mundo (Angola, Chad, Etiopía, Ghana, Kenia, Lesotho, Malawi, Ruanda, Senegal, Tanzania, Bangladesh, Cambidia, Mianmar, Nepal, Guatemala y Armenia). Esta inquietud surge ya que, si bien, se han reconocido diversos beneficios directos e indirectos de los esquemas de vacunación sobre el estado de salud de los niños, como la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil y un rol positivo en el desarrollo del sistema inmune, todavía existe cierta controversia y desconfianza por parte de la población", explicó la Dra. Solís.

Los resultados del estudio -que abarcó a más de 40.000 niños y niñas, entre 12 y 24 meses de edad en 16 países, mostraron una prevalencia significativamente menor de bajo peso para la edad, entre los niños y niñas con esquemas de vacunación incompletos en siete de los países estudiados. Del mismo modo, adelgazamiento (bajo peso para la altura) y retraso en el crecimiento (baja altura para la edad) se presentó con mayor frecuencia en niños con vacunación incompleta en cuatro de los países incluidos. Además, la regresión logística ajustada reportó una relación estadísticamente significativa, entre vacunación incompleta y bajo peso en Angola, Chad y Guatemala. La combinación de datos de todos los países mostró que el bajo peso, adelgazamiento y retraso en el crecimiento se asociaron con un esquema incompleto de vacunación.

"Nuestros resultados respaldan estudios previos que encontraron que las vacunas incluidas en el esquema básico de vacunación no dañan la salud de los niños, encontrando más bien un efecto positivo en la salud y la nutrición en general, independiente de la ubicación geográfica. Los resultados sugieren que niños con esquema de vacunación incompleto estarían más predispuestos a tener un peor estado nutricional. Esto de alguna manera brinda luces para el debate con los movimientos antivacunas", comentó la Dra. Solís.

Respecto de la importancia de que este artículo haya sido divulgado en una reconocida publicación internacional, la Dra. Solís comentó "Es muy relevante pues es una revista reconocida, con un proceso de revisión riguroso e indizada en acreditadas bases de datos que facilitan la difusión de la información publicada".

La revista DemographicResearch es publicada por el Instituto Max Planck de Investigación Demográfica en Rostock, Alemania, y abarca temas de disciplinas relacionadas con la demografía, incluidas las ciencias sociales, las ciencias de la vida, las matemáticas y las estadísticas, la investigación de políticas y la investigación sobre la disciplina misma. Es una revista de acceso abierto y revisada por pares. Además, promueve la replicabilidad de la investigación alentando y reconociendo las contribuciones que permiten la reproducción de resultados mediante el intercambio de datos y código.

El artículo de la Dra. Solís está disponible en:

https://www.demographic-research.org/volumes/vol42/1/default.htm