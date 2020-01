Se constituye grupo de expertos que elaborará propuesta constitucional en descentralización y participación  

Heinrich von Baer, presidente de la Fundación Chile Descentralizado, que lidera esta iniciativa, destacó que la comisión tiene una composición plural, multidisciplinaria y que la mayoría proviene de regiones.

“El grupo tiene una motivación muy marcada por dos convicciones: el proceso constituyente iniciado en el país abre una oportunidad histórica e inédita para hacer una propuesta constitucional de un Chile descentralizado, pero al mismo tiempo es una responsabilidad histórica e inédita”, afirmó von Baer.

El grupo está conformado por integrantes de la ex Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional. Entre ellos está Alejandro Ferreiro, ex ministro de Economía y coordinador del programa de Descentralización de Espacio Público. También lo integra Andrea Repetto, doctora en Economía, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza.

El abogado y académico de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, que también forma parte del grupo, Tomás Jordán, explicó que “el proceso constituyente está en marcha y una clave es cuál es el modelo de Estado que vamos a tener. Si vamos a seguir siendo unitario o vamos a avanzar hacia un modelo de regionalización. Este grupo tiene por objeto fijar una posición y hacer una propuesta en los próximos meses a los Convencionales Constituyentes”.

Entre los antecedentes expuestos por los expertos, está que Chile es el país más centralizado de América Latina y la OCDE, con niveles de concentración política, administrativa y económica que impiden desarrollar todo su potencial de desarrollo, asociado principalmente a las regiones, dado el grado de congestión y saturación alcanzado por la capital.

Además, de acuerdo al grupo, la Constitución contiene severas restricciones para instituir un proceso de efectiva descentralización, de desarrollo territorial y de participación de las comunidades locales y regionales en los asuntos que más directamente les afectan. De hecho, las reformas constitucionales parciales no han logrado modificar las bases del modelo vigente de organización territorial del Estado ni han impulsado el desarrollo equitativo de las regiones y comunas, ni la plena democratización regional y local.

Otros países de la región, como Colombia, ya han tenido procesos de descentralización exitosos. José Hernández, doctor en Ciencia Política y director del Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Universidad Autónoma de Chile, señaló que en este caso “el proceso colombiano tuvo varias cosas positivas de las que podemos aprender. Lo más valioso fue la legitimidad que se ganó en cuanto a la descentralización política, a la capacidad de nombrar y elegir a los representantes. Eso acercó el Estado a la ciudadanía y generó una nueva interacción y empoderamiento. Creo que ese es un punto en que deberíamos enfocarnos”.

En marzo el grupo se reunirá de nuevo en Valparaíso para elaborar un borrador con acuerdos formales, mientras que la propuesta final será dada a conocer en abril.

