Mando de carabineros asistió a comisión que analiza acusación contra Intendente RM

"Aquí no hay derechos más importantes unos que otros. Deben estar en equilibrio", señaló el general de zona Metropolitana Este, Enrique Bassaletti, en la comisión que analiza la acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara, por la vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, en el contexto de la crisis social vivida por el país, y que preside la diputada regionalista, Alejandra Sepúlveda.

Asimismo, el general señaló que la estrategia de copar, con cientos de carabineros la plaza Baquedano, es una "técnica que se ocupa en todas las partes del mundo" y que está dentro de lo que se hace "cotidianamente", poniendo de ejemplo el actuar de las policías en los estadios, cuando hay posibles altercados entre barras bravas.

Tras dicha intervención, la diputada y presidente de la instancia, Alejandra Sepúlveda, señaló estar: "Muy preocupada por lo que dijo Carabineros, porque no hay una distinción entre las manifestaciones pacíficas y las manifestaciones de violencia que nosotros, ni nadie va a avalar, pero al parecer, aquí hay una mezcla que hace Carabineros, donde no está el concepto de los derechos fundamentales, como que la reunión es un derecho fundamental de las personas y ellos lo asumen como un derecho de tercera, cuarta o quinta categoría que lo homologan más bien con los problemas que tenemos de tránsito".

En la misma línea, y frente a la independencia de Carabineros respecto de las autoridades, la parlamentaria regionalista agregó que "Él ha dicho que ellos estarían permanentemente sugiriendo a los Intendentes, y a éste en forma particular, las distintas estrategias, bueno, nosotros pedimos por escrito o verbalmente cuáles eran las sugerencias que él había dicho para controlar el orden público, lo cual tampoco tuvimos una respuesta. Preguntamos la posibilidad de tener las actas, pues a mí se me hace muy extraño que no existan actas de reunión con el Intendente, con el diagnóstico más bien diario y también las respuestas que Carabineros pueda entregarle respecto de las acciones, las tácticas, las estrategias que puedan realizarse, y tampoco las hay. Por lo que no me quedo en absoluto satisfecha, desde el punto de vista conceptual, de los conceptos que hoy día está trabajando Carabineros, la verdad me quedo con una preocupación absoluta de lo que ocurre".

"Desde el punto de vista de quien está tomando las decisiones, lo que si queda claro es que aquí lo que se plantea es una cosa política de lo que quiere el Intendente. El Intendente quiere tolerancia cero y frente a esa tolerancia cero, se supone que Carabineros le entregó distintas alternativas, entre esos debe haber estado el copamiento".

Asimismo, Sepúlveda criticó la postura de Carabineros al decir que "La estrategia de copamiento fue exitoso", pues "tuvimos aquí al Instituto de Derechos Humanos, quien plantearon precisamente lo contrario, que no fue una estrategia exitosa, sino que tuvimos más complicaciones en términos de la violación de los Derechos Humanos, hubo más violencia y yo creo que el testimonio de los vecinos que viven alrededor de los barrios también plantearon exactamente lo mismo. Hubo mucha más violencia esos días alrededor de la Plaza Italia o la Plaza de la Dignidad".

Ante los dichos del general Bassaletti, quien se refirió al atropello perpetuado por dos vehículos policiales a un joven de 20 años, en medio de las manifestaciones el pasado 20 de diciembre, la diputada fue clara en señalar que "Es preocupante que un General diga que eso es un accidente, eso lo tendrá que delimitar la justicia y la investigación de la Fiscalía, él no puede adelantarse a los hechos, lo único que tiene que hacer es colocar toda la información a disposición de las instancias que tienen que definir qué tipo de situación fue".

Finalmente, Alejandra Sepúlveda indicó que el informe de la comisión sería votado por dicha instancia este miércoles: "Y el día jueves vamos a estar en la Sala votando, que es la coordinación que tuvimos con el Presidente Flores", concluyó./