Pablo Silva y su camino hacia la alcaldía

El ex concejal y ex militante de Renovación Nacional, Pablo Silva Pérez señaló que sería nefasto para San Fernando que siguiera la misma administración en la municipalidad y que él no ve porque tiene que ir a una primaria con Chile Vamos, sólo podría llegar a un acuerdo sobre el mejor candidato, sin primaria, de lo contrario se verá las caras en octubre.

¿Pablo Silva está ya en campaña a alcalde por San Fernando en forma independiente?

"Bueno yo siempre he estado junto a la gente reuniéndome con juntas de vecinos, adultos mayores, etc., sigo siendo dirigente social, cuando fui concejal asumí una responsabilidad, además cuando me presenté como candidato a alcalde sólo perdí por poco más de doscientos votos. Uno asume responsabilidades con la gente, además la gente me llama de distintas localidades para pedirme orientación, uno tiene que estar presente".



¿Pero ya tomó la determinación?

"Tengo opinión como todos los chilenos, y sobre ser candidato a alcalde por San Fernando es una opción, mientras yo vea que nuestra comuna no está bien, por los temas que hemos conocido. Hay que recordar que puse una querella por la pérdida de recursos de la Corporación Municipal de Educación y Salud por más de 600 millones de pesos, y aunque digan algunas autoridades que esa plata se repuso, me gustaría saber a qué costo para la ciudad, de donde salió y que se dejó de hacer por eso".



¿Será Independiente o nuevamente en Chile Vamos?

"Ya entraríamos en un tema ficticio ya que no me lo han pedido hasta hoy, aunque han habido algunas conversaciones con autoridades para que vaya a una primaria, que aunemos fuerza, etc., pero ha pasado mucha agua debajo del puente".

¿Le han pedido bajar su candidatura?

"Directamente no, pero ya no creo en buenas intenciones hasta que no las vea, por lo tanto no creo, se me engañó con una encuesta que al final nunca se hizo, reconocido por los dirigentes nacionales de RN".

¿Pero declinarías de tu candidatura?

"Si ellos quieren que aunemos fuerzas, no tengo problemas en sentarme a conversar, que trabajemos juntos, ya que yo he ido a todas las instancias como primarias, encuestas etc. y he ganado, no estoy dentro de un partido no pertenezco a Chile Vamos, no veo porqué tendría que ir a una primaria con ellos. Podemos llegar a un acuerdo para ver quién es la mejor opción, sino nos vemos en octubre".



¿Pero por algún motivo dejarías de ser candidato a alcalde?

"No de ninguna manera, aunque aún no hay ninguna candidatura hasta julio de este año, si yo soy candidato no hay ninguna posibilidad de bajarme de esta opción al municipio de San Fernando. Se lo dije al diputado de la región de RN Diego Scharpe, a autoridades de gobierno también en conversaciones informales, si soy candidato independiente si o si seré candidato".

¿Y cuándo decides?

"Van a ver primarias de los diferentes sectores, en el momento que haya que decidirlo lo haré. Hay un plazo de inscripción, y ahí veré que hago".

¿Puede ser Si o No?

"Puede ser sí, yo creo que va a ser que sí, es una tema que ya está definido ya que le debo respeto a la gente que me ha apoyado siempre, que no es menor, los votos no son endosables, pero hay mucha gente que me apoya, incluso dentro del Chile Vamos, y también independiente de diferentes sectores.

¿Qué le parece que en la elección de un partido como la DC vayan 56 personas a votar comunalmente?

"La DC fue el partido más grande de Chile en un momento, pero que poco más de 50 personas voten me parece lamentable, es la crisis en que están los partidos políticos".

¿Qué opinión le merece la gestión de Luis Berwart en San Fernando?

"Siempre he tenido la oportunidad de estudiar lo que hacen los alcaldes, y me di cuenta que existen serios problemas de administración, con muchas deudas, ya no le queda tiempo y sería nefasto para San Fernando que siguiera. No puede seguir ya que no ha sido capaz de transparentar lo que le ha solicitado la contraloría, no sé porque la fiscalía tiene pendiente y en reposo la querella, siento que seguir la misma línea sería nefasto para la comuna".

¿Qué le parece que funcionarios municipales estén en la presidencia comunal de dos partidos de la Nueva Mayoría como el PS y la DC?

"Berwart fue candidato independiente por la Nueva Mayoría cuando salió por primera vez apoyado por la diputada Alejandra Sepúlveda, así que es el candidato natural de ellos, si quiere defender su opción ha puesto gente clave en los diferentes cargos de esos partidos, y yo creo que esto ya está todo cocinado para que así sea".

¿Si la derecha lleva dos candidatos se complica la opción favoreciendo al actual alcalde?

"Cuando un sector no es capaz de unirse en torno al que puede ser el mejor candidato, a mí me preocupa. Me preocupa que nuestro sector a través de la herramientas que tiene no haga las indicaciones que tiene que hacer con los recursos que se pierden, me llama la atención, que hay detrás de todo esto, San Fernando no puede seguir viviendo bajo esta nebulosa, no veo a los parlamentarios fiscalizando la Municipalidad de San Fernando".

Finalizó expresando Pablo Silva que San Fernando hoy día tiene la posibilidad de cambiar, que los vecinos tanto de los sectores rurales como urbanos vayan a votar y elijan dentro de los candidatos que vaya al que le dé mayor seriedad y transparencia, comprometiéndose a trabajar con todos.