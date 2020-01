Familias de la región disfrutaron de un merecido relajo en el Lago Rapel

Con gran entusiasmo personas de las comunas de San Fernando, Chépica, Coltauco, Chimbarongo y Peralillo, disfrutaron esta temporada de verano de tres días y dos noches de relajo, en el Lago Rapel, gracias al Programa “Turismo Familiar de Sernatur”, iniciativa que busca favorecer el acceso a las familias de menores ingresos, por medio de viajes turísticos todo incluido gracias al subsidio de paquetes turísticos orientado a para ellos.

En torno al programa, Josefina Sáez, directora regional de Sernatur, indicó: “Nos enorgullece mucho esta iniciativa de gobierno, porque en lo que fue del 2019, y a la fecha en nuestra región han viajado 750 personas gracias a este beneficio”, Sáez, además destacó que “estamos potenciado nuestros viajes intrarregionales con el concepto de volver a lo local, desde una perspectiva territorial, oportunidad en que nuestros beneficiarios puedan disfrutar de los atractivos de nuestra región y en algunos casos también del país”.

Marta Jerez, beneficiada de la comuna de San Fernando, quien viaja junto a su familia señaló que “la experiencia ha sido súper buena, muchas comodidades, nos tocó un buen grupo para compartir. Lo que más me ha gustado es no hacer nada, puedo decir que he tenido unas vacaciones de verdad, sin preocupaciones de hacer almuerzo ni desayuno, porque acá nos atienden y se consigue el tan anhelado descanso que uno quiere. Yo no me imaginé que era así, las comidas están muy buenas, el alojamiento impecable, feliz de algún día volver a vivir esta maravillosa experiencia”.

Otro de los objetivos del programa es que busca promover los viajes intrarregionales, con el fin de que los chilenos conozcan primero los atractivos de su propio territorio, y además conlleva beneficios desde la perspectiva del turismo, ya que, contribuye a incrementar el número de llegadas y pernoctaciones en diferentes destinos turísticos del país durante todo el año.

Programa Turismo Familiar

El programa Turismo Familiar es una iniciativa de Gobierno a través del cual se subsidia en promedio alrededor del 80% del valor de los paquetes turísticos en la modalidad todo incluido, con el propósito de que las familias puedan conocer diferentes destinos dentro de su región.

El programa ofrece dos tipos de cupo de viaje: cupo social y cupo regular:

El cupo social está destinado a familias cuyos integrantes estén inscritos en el Registro Social de Hogares de forma individualizada, además de estar calificados hasta el tramo del 60% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica.

El cupo regular es para familias de sectores medios de la población, cuyos integrantes solo deben presentar cédula de identidad y certificado de nacimiento, para el caso de los menores.

También pueden participar las familias usuarias del Subsistema “Seguridades y Oportunidades”, Ley N° 20.595, Programa Abriendo Caminos y Programa Familia.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Para ser beneficiario del programa, se debe postular y cumplir estos requisitos:

Pertenecer al tramo correspondiente para el cupo social, según el Registro Social de Hogares.

Proporcionar una fotocopia de la cédula de identidad o certificado de nacimiento de cada integrante de la familia.

Firmar la carta de compromiso entre Sernatur y los jefes o jefas de familia.

Participar en las reuniones de organización del viaje.

Cumplir con el copago individual de cada pasajero.

¿Cómo postular?

Para el caso de los cupos sociales, la municipalidad postula. Cada interesado debe dirigirse a su municipio e informarse si su comuna postuló al programa. Luego, el municipio inscribe a todos los interesados, verifica que las familias cumplan con todos los requisitos y selecciona a los beneficiarios.

Para el caso de los cupos regulares, las familias podrán inscribirse con la empresa operadora del programa en su región o directamente en la dirección regional de Sernatur.

¿Qué incluye el programa?

Las fechas para acceder a estos viajes correspondientes a la 5ta temporada del programa comprenden entre julio 2019 y junio 2020.

Traslado en bus exclusivo para las familias (sin noches a bordo).

Alojamiento en hoteles, cabañas, hostales, etc. durante 2 noches preferentemente se realizan desde viernes a domingo (salvo en las vacaciones escolares).

Alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena).

Tours por la ciudad, excursiones, visitas a museos, etc.

Guías de turismo acompañante durante todo el viaje.

Seguro de asistencia en viaje.

Más información en: www.turismofamiliar.cl