Una novedosa iniciativa para sostener la "tensa espera" del parto

¿En qué consiste? La tens del turno solicita a los padres el nombre del bebé, lo imprime en una hoja en blanco y negro con un hermoso dibujo alusivo; posteriormente es coloreado por el papá; a esto, se le suma una música de fondo, las conversaciones previas con todo el equipo multidisciplinario hasta el momento del nacimiento... para finalmente ofrecer al padre realizar una participación activa en el parto mismo, donde si se dan todas las condiciones, puede tener la posibilidad de cortar el cordón umbilical de su hija(o).

Para la matrona María Isabel Rojas, quien está a cargo del turno que desarrolla esta actividad, esta iniciativa nace: "Hace tres años. Tuve la oportunidad de acompañar a mi nuera en el nacimiento de mi nieto en un centro asistencial, en la cabecera de la cama tenía el nombre del niño y de la mamá para colorear, esto lo tomé para aplicarlo en el Hospital de San Fernando. Acá lo personificamos con caricaturas alusiva al parto y los personalizamos con el nombre de ella y del bebé, también tenemos la opción para las madres haitianas, donde tratamos de darle el toque natural para ese niño(a). Y nos ha dado buenos resultados, porque nos ayuda a integrar al papá o al acompañante de la madre. Es más, para casos, donde la espera es larga, sirve como un tratamiento de relajación tanto para la madre, el padre o acompañante... tenemos ese tiempo muy bien ocupado".

En ese sentido, los padres -principalmente- se sienten muy integrados al proceso, tal como ahondó la profesional: "Con esto nos damos por satisfechos, vemos el ambiente que se crea, es algo maravilloso y que nos recompensa como equipo de salud, donde ellos se sienten agradecidos. Es una instancia que realizamos como turno y de eso obtenemos una retroalimentación positiva".

Por su parte, la tens María Fernanda Carillo, quien es parte del turno que encabeza la matrona María Isabel Rojas, manifestó que "Los papás están tan ansiosos, que pintar los dibujos los calma de esta tensa espera, además conversan con la mamita sobre qué colores utilizar y a eso, le colocamos música de fondo y los hacemos participes del corte del cordón umbilical... para nosotros, consideramos esta actividad como una terapia, donde armonizamos la llegada del bebé... como equipo, nos entregan la confianza gracias a esto, así podemos desarrollar tranquilamente nuestra labor".

Pablo Díaz Yáñez, residente de Chimbarongo, quien por estos días acompañó a su esposa en el proceso de parto, fue parte de esta novedosa iniciativa: "De partida es nuestro segundo hijo, donde en el parto anterior no pude estar por diferentes motivos; pero este no me lo podía perder y encontrarme con esta actividad, me ha parecido algo fantástico. Poder acompañar a mi esposa Marisa (Galaz) es fundamental. La espera ha sido grata, nos ha permitido distraernos. Yo reconozco que soy pésimo para pintar y acá estoy haciendo el empeño para que quede un bonito dibujo que de seguro, será un lindo recuerdo para mi hijo".

Finalmente, Marisa Galaz Hidalgo, esposa de Pablo y madre de José Tomás, comentó que "Ha sido todo maravilloso, desde el momento que llegué al hospital hasta ahora en pre-parto, la espera ha sido linda. El poder estar con mi esposo, que está pintando este dibujo alusivo a José Tomás es algo novedoso y te hace sentir cómoda, como estar en casa. Cuando tuve a mi primer hijo (hoy de 17 años), estaba muy nerviosa, ahora siento que estoy en familia, es más tengo menos dolores. Felicitaciones al hospital por esta iniciativa".

¿Y el bebé? Nació sin mayores complicaciones y hoy ya está en su hogar.