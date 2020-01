Inseguridad vial y contaminación generan preocupación en El Tambo

Esta fue la primera vía que unía las ciudades de San Fernando con la de San Vicente de Tagua Tagua y como después fue desplazada por la construcción de la actual carretera pavimentada IH90, su mantención y mejoramiento fue quedando en el olvido y como consecuencia sigue siendo una ruta de tierra, con suelo resbaladizo, estrecha, con curvas cerradas, subidas pronunciadas, sin iluminación y sin señalética vial.

Desde hace cuatro meses los residentes del sector han acrecentado sus molestias debido al tránsito diario de pesados camiones tolvas que están transportando rocas extraídas desde una cantera ubicada en el costado de la medialuna de la localidad de El Tambo. El exceso de velocidad con que se desplazan estos vehículos por la ruta H-810, la carencia de carpas para cubrir la carga y la falta de riego en el camino como lo indica la norma, están generando alta contaminación de polvo e inseguridad para transitar por dicha vía ya que por sus características descritas anteriormente, se dificulta la frenada de los pesados camiones en caso de encontrarse con otro vehículo menor o con los peatones residentes del lugar. También, se ha reportado destrucción de cercos perimetrales de predios particulares, cuando los camiones se enfrentan en sentido contrario de circulación y deben acercarse a los deslindes por la estrechez del camino.

El problema de la contaminación de polvo e inseguridad vial se acrecienta aún más cuando se interrumpe el tránsito por la ruta pavimentada IH90, circunstancia donde toda la masa vehicular se ve obligada a desviarse por el camino de tierra H-810, produciendo con ello un taco de gran proporción. Sucedió durante las movilizaciones sociales cuando se hicieron barricadas frente al liceo de la localidad y esta semana, con el accidente que el domingo dejó una víctima fatal y otra en estado grave.

Este lunes y martes, los vecinos interrumpieron el tránsito frente a la Villa El Sol, en protesta por la seguridad vial y nuevamente, la locomoción obligadamente se desplazó por el camino de tierra H-810, provocando una gran colapso de tránsito. Al día siguiente, los vecinos hicieron sentir su molestia colocando globos negros en la puerta de sus casas e instalando un cartel que dice “No queremos más polvo”.

Toda esta problemática comunitaria se ha puesto en conocimiento de la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, Intendencia Regional, Gobernación de Cachapoal, Secretaría Regional Ministerial de Medios Ambiente y Ministerio de Transporte. Este último informó a raíz de un requerimiento ciudadano, que fiscalizó el día 4 de diciembre, de 8 a 9 y de 13 a 14 horas, no observando los camiones de transporte de rocas ni nada anormal. “Esto equivale a decir que la autoridad no ve lo que los vecinos vemos a diario”, señaló unos de los residentes del sector manifestando también, su preocupación de que pese a la insistencia comunitaria para que se soluciones este problema, no se vean autoridades en terreno preocupadas de hacer su trabajo.