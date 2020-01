Emprendedores se capacitaron con el programa "Prende" de Agrosuper

A través de capacitaciones gratuitas, los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender nuevas competencias administrativas y comerciales para potenciar sus negocios. Dentro de los temas abordados, destacan la importancia de la contabilidad a través del registro de los ingresos y gastos, el impacto que genera un relato comercial efectivo y la aplicación de procesos de innovación para mejorar el negocio y sus ventas.

"Las herramientas entregadas fueron súper concretas y buenas porque las llevamos a la práctica de inmediato, al salir de cada clase ya podíamos dar nuestro discurso en forma más profesional, dar a conocer nuestros productos de otra manera y ordenarnos mejor económicamente", señaló Kaily Lizama, de Kaily DG tarjetería de Graneros.

Por su parte, Enrique Garay, quien confecciona cajas de madera en Doñihue, señaló que "Lo que más valoro de este curso es que desde ahora voy a anotar todo porque yo llevo años trabajando y sé que gano porque me queda plata, pero no sé cuánto me quedará mañana ni pasado".

"Esto nos invita a seguir trabajando y a pensar de qué manera podemos fortalecer la economía local en cada una de las comunas, donde estamos presentes. Concluimos este ciclo, muy contentos por la gran participación que tuvimos a lo largo del año", destacó Rodrigo Torres, subgerente de Relaciones con la Comunidad de Agrosuper.

El programa "Prende" nace el año 2018 para dar respuesta a las inquietudes de los emprendedores locales, a través de la capacitación de competencias administrativas y comerciales, las que ahora deberán poner en práctica en sus negocios.