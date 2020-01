Concejal Riquelme pide renuncia a jefes de la Corporación

El concejal Alejandro Riquelme Calvo en el primer concejo municipal del año solicitó la renuncia de los altos jefes de la Corporación Municipal de Educación, Menores y Salud ante el retraso de los pago de bonos y reajustes del sector a funcionarios dependientes de ellos.

La autoridad comunal señaló que "El trabajo es impresentable con cero capacidad de gestión y mas encima el compromiso social que existe hoy día con los funcionarios no está, cuando uno tiene un desorden total no se va de vacaciones ni pide permiso administrativo como lo realizo el alcalde, lo que ocurre en la Corporación no tiene nombre, bonos que llegan son pagados con desfase, sin el reajuste y nadie entiende por qué, con mentiras tras mentiras, por eso administrador municipal diga al alcalde que le pida la renuncia a su equipo mayor de la corporación municipal".

En otro ámbito el concejal sanfernandino manifestó y solicitó al presidente del concejo que "Quiero pedir respuesta del hito sobre los trabajos en la calle El Álamo, ya que lo que se ve es bastante lento, es un proyecto importante de conectividad del sector norponiente de la ciudad con el centro y esta etapa debiera estar listo antes que comiencen las clases".

Dijo también que "San Fernando tiene muchas carencias gracias a los malas administraciones que hemos tenido en el último tiempo, algunos que hoy son opinólogos, hablo del 2000 hacia adelante, con desastre tras desastre".

Manifestó también el edil que han tenido bastantes denuncias de proyectos FRIL terminados como son las multicanchas que están con problemas de estructura como son la de la Villa Georgina y Licanray, las cuales en menos de un año ya están con problemas para ver boletas de garantía si existen al respecto.

Finalizó expresando Alejandro Riquelme que "Que esperaba que este 2020 los compromisos para las áreas de educación y salud se cumplieran en sus remuneraciones, bonos y desempeño laboral que aún se les adeuda a los asistentes de la educación, no desviar funcionarios de educación a salud y estar atento al problema que pueda existir en salud en el per cápita a partir de enero por no pago de cotizaciones previsionales".