Tens de Hospitalización en Pichilemu fue la más premiada en el 2019 por su buen trato

Cuando en julio del año pasado se dio a conocer el reconocimiento hecho por el Consejo Consultivo del Hospital de Pichilemu a la Técnico de Enfermería Gladys Leyton, por su buen trato, la página de Facebook del establecimiento se llenó de comentarios, donde le agradecían su labor y sus atenciones, lo que se repitió cuando en una foto se mostraba como el Servicio de Salud O’Higgins iba a entregarle también un reconocimiento a fin de año, por el “Buen Trato al Usuario”.

“Felicidades a la señora Gladys Leyton, muy buena profesional, bendiciones para ella” o “Felicitaciones señora Gladys, una excelente persona, siga igual no cambie, mi hija se lo agradece también desde el cielo”, fueron sólo algunos de los comentarios que tuvo la noticia de su premiación y ellos son producto de hacer un trabajo bien hecho.

“Mi abuelita siempre decía que si uno era barrendera tenía que ser la mejor barrendera y siempre hay que ser y dar lo mejor de uno” y sin duda esa ha sido la premisa de Gladys Leyton en sus 37 años de trabajo en el Hospital de Pichilemu “nací y me críe acá y me fui a estudiar al Hospital de Santa Cruz, porque en ese tiempo se aprendía allí el cargo, con clases en la mañana y práctica en la tarde. Cuando llegué al Hospital de Pichilemu llevaba dos años y me di cuenta que no me gustaba trasnochar, pero era el trabajo que tenía, había que ejercerlo y había que hacerlo bien”.