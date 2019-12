Autoridades regionales lanzan Segunda Consulta Ciudadana de Discriminación y campaña "Yo te respeto"

La Segunda Consulta Ciudadana de Discriminación es de carácter nacional, voluntario, anónimo y no vinculante, y tiene por objetivo actualizar la percepción y concientizar a la ciudadanía sobre la discriminación en el país. Estará disponible durante 30 días en el sitio web www.yoterespeto.cl en español, mapudungún, aymara, rapanui y kreyol. En todo el territorio nacional en formato físico estará disponible en español.

En el lanzamiento, el que se realizó en el frontis de la Intendencia Regional, la Gobernadora del Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff, destacó la importancia de esta consulta ciudadana; "Hoy estamos iniciando la consulta ciudadana sobre discriminación, es la segunda vez que se realiza en nuestro país, la primera fue el 2013 a raíz de la promulgación de la Ley Antidiscriminación 20.609 o Ley Zamudio, así que estamos tremendamente contentos de tener esta segunda consulta que durara un mes a partir de este 27 de diciembre hasta el 27 de enero del 2020, en donde veremos de qué forma los chilenos hemos ido evolucionando en materia respeto. El eslogan para esta consulta es "yo te respeto" y por lo tanto, es importante saber si hemos sido sujeto de discriminación o hemos realizado como sujeto activo alguna discriminación y además, saber que conocemos respecto de esta Ley que es nueva, tiene 6 años y nos ha permitido no solamente poner el foco en el respeto en el otro, sino que también, poner en poner atención en actos y actitudes que muchas veces ocasionan discriminación entre nuestros pares".

Por su parte, el seremi de Gobierno, Jorge Palma Faune, señaló que este es uno de los compromisos del Presidente Sebastián Piñera , perfeccionar la Ley Antidiscriminación y elaborar una política nacional antidiscriminación para todos los órganos de la Administración del Estado, es por ello que a nivel regional, se desplegarán equipos en las tres provincias para desarrollar la consulta; "Vamos a tener una avanzada a nivel regional, en las tres provincias, durante estos 30 días, estaremos en Santa Cruz, el lunes en Pichilemu y en puntos estratégicos de las capitales regionales. De la misma forma, se entra al portal www.yoterespeto.cl, en donde se contesta un cuestionario de 15 preguntas, son las mismas que se realizaron en la consulta del 2013, con el fin de tener un comparativo y ver si hemos avanzado o no, y ver cómo podemos mejorar y avanzar en la Ley Zamudio".

María Fernanda González, Colombiana residente en nuestro país, destacó la iniciativa con el fin de lograr una buena convivencia para todos, "me parece una buena campaña, llevo 9 años aquí y nunca he sido discriminada en este país ni yo ni mis hijos, pero si hay personas que han sido discriminadas especialmente los haitianos entonces me parece súper bueno crear conciencia en las personas y saber que debemos evolucionar cada día más".