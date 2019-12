Región de O´Higgins: Dirigentes valoraron capacitación en liderazgo social

Ellos son sólo una parte de las mil 300 personas que se capacitaron en todo Chile en el curso, cuyo objetivo era que los dirigentes conocieran y comprendieran la institucionalidad política y administrativa del Estado, junto con manejar herramientas de comunicación efectiva y formulación de proyectos.

En la ceremonia presidida por la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Karla Rubilar, quien dijo a los alumnos que ahora "tienen un certificado que les hace dar un pasito más, son un pasito mejores dirigentes, y no lo son para ustedes sino que para los demás, por eso les damos las gracias. Ayúdennos a formar, capacitar y entregar más herramientas a mucha más gente como ustedes. Lo importante es que el Estado esté al servicio de la gente, que las herramientas que les entregaron sean para que la gente pueda conocer todo lo que le podemos entregar".

En tanto el director de la DOS, Javier Acuña,destacó el entusiasmo de los alumnos y pidió un reconocimiento para los profesores "que les entregaron herramientas a ustedes que se esforzaron, estudiaron y aprobaron. Pero cuando uno estudia hay que felicitar también a quienes nos acompañan como nuestras familias que son fundamentales".

Por su parte el Seremi de Gobierno de O´Higgins, Jorge Palma Faune, resaltó la importancia de capacitar a los dirigentes: "Para nosotros es un honor poder estar junto a los dirigentes sociales, empoderar y capacitar a los líderes, como lo ha indicado el presidente Sebastián Piñera, es fundamental y necesario. Esta certificación es un premio al esfuerzo, a el compromiso, para aquellos dirigentes que han querido perfeccionarse con el fin de contribuir de mejor forma en sus comunidades, de esta forma, paso a paso se va construyendo el Chile que todos queremos".

Satisfacción

A nombre de los capacitados tomó la palabra desde Las Cabras, región de O'Higgins, María Cornejo, quien declaró: "¡Si supieran lo que nos sirvió el curso! Fue maravilloso, no se imaginan lo que yo me he aprendido con todos los dirigentes, estoy muy contenta de haber hecho este curso, orgullosa porque uno crece como persona, con este curso voy hacer diez mil veces más cosas en mi comuna".

Lo más conmovedor de la jornada ocurrió al momento de la entrega de los diplomas, porque muchos dirigentes fueron acompañados por sus hijos pequeños, y algunos se emocionaron hasta las lágrimas con mucho orgullo, mientras posaban para la foto con las autoridades presentes.