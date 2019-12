Hospital San Fernando es pionero a nivel regional en esta área

El Hospital San Fernando es pionero en medicinas complementarias a nivel regional, ya que desde hace tres años viene trabajando en esta área. Más aun, los propios pacientes -quienes se han visto favorecidos con esta modalidad de recuperación- son quienes además agradecen este tipo de complemento a la medicina tradicional, lo que se ve reflejado en las estadísticas de satisfacción usuaria.

Con estas cifras y dada la importancia que estas prestaciones tienen para el centro asistencial, recientemente en la Sala San Sebastián se realizó la ceremonia de conmemoración del tercer aniversario de la creación de la Unidad de Medicinas Complementarias.

La jornada contó con la presencia de la Dra. Laura Quezada, médico encargada de dicha unidad, quien estuvo acompañada por el grupo de terapeutas que entregan atenciones en las áreas de sintergética, reiki, terapia floral, biomagnetismo, osteopatía, medicina cuántica, yoga, biodanza, sonoterapia, auriculoterapia y chi-kung. También estuvieron presentes jefes de servicios y de unidades de apoyo, funcionarios(as) y usuarios(as) beneficiados.

Justamente una de ellas, Zulema Vargas Barahona, quiso dar su testimonio y el de otras dos pacientes, agradeciendo a la unidad por el real apoyo brindado en su recuperación, "antes de empezar con las medicinas complementarias me habían declarado como hipertensa, pero con esta ayuda me he ido sintiendo mejor, ya que con este tipo de enfermedades uno tiene molestias durante todo el día; ahora ya no es tanto".

La usuaria ha practicado la clase de "chi-kung" desde hace 1 año 3 meses, "la instructora es Paola Font de la Vall quien tiene una gran condición para enseñarnos, para corregirnos en forma suave, sin obligar a realizar el ejercicio, lo hace de una manera consciente sin producirnos ningún trauma". Por lo mismo, agradeció a todos quienes han podido mantener este tipo de medicinas, "a la dirección del hospital, a la dra. Quezada, a las instructoras, etc.".

Posteriormente, en la ceremonia propiamente tal, se realizó la entrega de diplomas a todas las terapeutas que han trabajado en algún momento en la Unidad de Medicinas Complementarias, siendo la gran mayoría de ellas voluntarias "ad-honorem" durante los tres años. La jornada finalizó con una presentación de "sonoterapia" a cargo de Andrés Rebolledo Silva quien recientemente se incorporó a la unidad.

La doctora Laura Quezada hizo un balance de lo desarrollado por la unidad durante estos tres años de vida y una proyección para lo que viene, "dentro de todo, es positivo porque nunca hay que perder la esperanza de que el futuro será mejor. Con el esfuerzo y entrega de las terapeutas que están trabajando por la unidad, creo que podemos seguir construyendo algo que beneficie a más personas, más pacientes y funcionarios".

La facultativa agregó que "las medicinas complementarias no sólo se está danto en prestaciones hacia la comunidad a través de hospitales o centros de salud, sino que es una mirada diferente en cada ser humano en todo orden de cosas: podemos hacerlo en nuestra familia, hogar, barrio; cambiar nuestra actitud ante la vida, donde las medicinas complementarias nos ayudan a generar un cambio, a vivir mejor junto a nuestro entorno".

Para acceder a las distintas terapias, el paciente y/o usuario debe contar con una derivación (interconsulta) ya sea de un médico especialista o profesional de la salud del Hospital San Juan de Dios, pero a las clases de"chi-kung" y "yoga" pueden acceder gratuitamente personasresidentes tanto de la comuna de San Fernando como de la microárea de salud (Chimbarongo, Placilla y Nancagua).