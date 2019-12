Diputada Sepúlveda critica rechazo de paridad y escaños para pueblos originarios

La diputada Regionalista que no firmó el Acuerdo por la Paz, criticó la actitud del Frente Amplio y los partidos de la ex Nueva Mayoría, quien a su juicio "si firmaron el acuerdo en los términos que hoy se mantuvieron y ahora quieren limpiar su imagen criticando a la derecha".

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social se manifestaron indignados tras la votación en la Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto que permitirá el proceso constituyente, en las mismas condiciones como se firmó el llamado Acuerdo por la Paz el pasado 15 de noviembre.

Lo anterior, según explicaron, dado que los partidos de Oposición que firmaron dicho acuerdo, haciendo alusión específica al Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría, "Cumplieron hoy día con lo que firmaron, pues en dicho acuerdo nunca estuvo la paridad de género, ni los escaños para pueblos originarios ni las garantías para los independientes y hoy critican solo a la derecha queriendo limpiar su imagen".

Al respecto, la jefa de la Bancada Regionalista, Alejandra Sepúlveda, señaló sentir "Una indignación tremenda, porque lo que hizo este acuerdo es mentirle a Chile, mentirle a las miles de mujeres que esperaban tener una cuota, pues somos el 51% de la población; este acuerdo le mintió a Chile porque también dijeron que los independientes iban a estar y eso no fue así, hoy día los independientes no tienen cupo, no tienen posibilidad de ser electos, ni posibilidades siquiera de armar una lista; y este acuerdo le mintió a Chile porque los pueblos originarios tampoco tienen voz, este es un acuerdo mentiroso".

"Yo lamento que el Frente Amplio, se haya prestado para eso, se haya prestado también la ex Nueva Mayoría para mentirle al país en un proceso que no es democrático, de una forma que no es democrática. Hoy día Chile debe estar llorando porque no ha sido capaz de tener un acuerdo. La democracia hoy día perdió, hoy se votó en contra de la democracia de este país, esto es realmente un desastre".

Consultada por qué es lo que viene ahora, Alejandra Sepúlveda fue clara en señalar que "Hoy la única esperanza que hay es que el Senado sea capaz de revertir esta situación y que le responda a las miles de mujeres que no me cabe la menor duda que van a salir a la calle a exigir el derecho, como lo hicimos en los años 50, para que las mujeres tengan derecho a estar en una Asamblea Constituyente. No es posible que hoy día, en democracia, en el año 2019, no tengamos derecho a tener el 50%, esto es lo peor que yo he visto en términos de los derechos de la mujer".