Diputada Alejandra Sepúlveda: "No tendremos paz social si no arreglamos las demandas de fondo, sin medias tintas"

La diputada de la Federación Regionalista, Alejandra Sepúlveda (FREVS), fue enfática en señalar desde el Congreso Nacional que "es imposible tener paz social si no vamos a los temas sociales de fondo, que son las razones del por qué los chilenos y chilenas salieron a la calle en primer lugar". La parlamentaria se refirió a estos temas, debido a los contantes disturbios y saqueos en diferentes ciudades del país.

Es dentro de este marco, que la diputada Alejandra Sepúlveda, dio tres puntos relevantes que si bien el Gobierno ha dado medidas para cada uno de ellos, para ella son medidas insuficientes, que no resuelven los temas de fondo.

Sistema Previsional

"Uno de los grandes temas en las demandas sociales de la ciudadanía, tiene que ver con el sistema previsional. La ciudadanía ha sido enfática en señalar no solamente las pensiones de hambre de nuestros adultos mayores, sino que además el decir con fuerza 'No + AFP. Sin embargo, el Gobierno ha hecho oídos sordos, y propuso un aumento del 20% en el Pilar Solidario y un 50% para los adultos mayores arriba de 80 años. Esta medida sin duda es insuficiente, porque el aumento del Pilar Solidario debe ser para todos aquellos que tengan más de 65 años, porque todos ellos están recibiendo en la actualidad pensiones miserables y es con ellos que debemos dar las primeras soluciones reales", explicó la parlamentaria.

Sueldo Mínimo

"Por medio de una indicación en la comisión de trabajo, hemos propuesto los diputados de oposición, un aumento en el sueldo mínimo de alrededor de $550.000, cifra que por cierto no es antojadiza, sino que justo sobre ella está la superación de la línea de la pobreza. Y asimismo, lo segundo que para mí es muy importante, es que con el dinero de todos los chilenos y chilenas, no podemos subsidiar a las grandes empresas, por medio de la propuesta del sueldo mínimo garantizado que propone el Gobierno; por eso decimos que los subsidios sean en apoyo de las pequeñas y medianas empresas que no pueda llegar a la cifra que proponemos y que las empresas grandes hagan el esfuerzo y sean quienes garanticen un sueldo mínimo de $550.000 para sus trabajadores y trabajadoras".

Deuda del CAE

"Los estudiantes del país se han endeudado para tener un título profesional, pero se han endeudado en un valor que duplica y triplica el valor original del costo de sus carreras y esto se debe a un sistema de financiamiento cruel y abusivo. No puede ser que un joven 20 años, tenga una deuda de 20 millones de pesos con un banco, por tener un título profesional. Sin embargo, el Gobierno ha propuesto condonar los intereses que ha generado el CAE, y a nuestro juicio otra vez la propuesta es insuficiente y no resuelve el tema de fondo, debemos generar un sistema de condonación general, porque muchos jóvenes han pagado su deuda abusiva y a ellos también debemos retribuirles su esfuerzo", señalo la diputada Alejandra Sepúlveda.