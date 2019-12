Director (I) del Instituto de Ciencias Sociales UOH participó en el 75 Congreso Americano de Criminología

El Director (I) del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, Dr. Claudio González Guarda, participó en el75 Congreso Americano de Criminología, realizado en San Francisco, Estados Unidos, ocasión en la cual presentó los resultados de sus actuales líneas de investigación.

El trabajo exhibido por el Dr. González aborda el problema de la introducción de las "lógicas del mercado" en la forma como se configura la justicia penal en Latinoamérica, a través del denominado "gerencialismo penal". Un segundo trabajo seleccionado, pero en esta ocasión no exhibido, se refiere a una línea de investigación que está desarrollando el Instituto de Ciencias Sociales UOH, que busca aproximarse al fenómeno de la "Delincuencia de poderosos y de elite en Chile", en específico, un análisis al fenomeno de la colusión en el mercado farmacéutico chileno. En esta investigación también participan las investigadoras del Instituto de Ciencias Sociales UOH, Dra. Andrea Canales y Dra. Pilar Navarro.

La 75 Reunión Anual de Criminología "Criminology in the New Era: Confronting Injustice and Inequalities" (Criminología en la nueva era: confrontar injusticias y desigualdades), es un evento organizado por la Sociedad Americana de Criminología (ACS), una organización internacional cuyos miembros persiguen el conocimiento académico, científico y profesional en relación con la medición, la etiología, consecuencias, prevención, control y tratamiento de la criminalidad y la delincuencia.

Este encuentro anual es uno de los congresos de criminología más importantes del mundo "La relevancia de participar en este tipo de eventos radica, en primer lugar, en acceder a algunos de los grupos de investigación más distinguidos en el concierto internacional que trabajan temas relacionados con justicia penal, neoliberalismo, y delitos de cuello blanco o de poderosos, entre otras temáticas, gracias a ello quedé invitado a diferentes workshops y grupos de trabajo en estos ámbitos. También es importante este lugar, para aprender cómo se organiza la comunidad científica criminológica norteamericana, especialmente considerando que en nuestro país recientemente(agosto del 2019), fundamosen la Universidad de O'Higgins, junto con colegas de otras universidades, la Sociedad Chilena de Criminología, que para los tiempos que corren en Chile es de mayúscula relevancia: los estudios de la violencia y sus causas estructurales son claves en este momento nacional", explicó el Dr. González.

Estancia de investigación en la Universidad California Berkeley

Además de participar en el Congreso de la Sociedad Americana de Criminología, en el marco del desarrollo de su proyecto Fondecyt Nº: 3180458 "Análisis del concepto y uso de la eficiencia en el sistema penal chileno: El factor cuantitativo-gerencial (2018-2020)", el Dr. González, realizó una breve estancia de investigación en la Universidad California Berkeley (UCB), específicamente en el Center for the Study of Law & Society (CSLS).

Este centro es uno de los principales centros de investigación de estudios interdisciplinares del Derecho a nivel internacional. Ahí, el profesor González trabajó bajo la supervisión del profesor Jonathan Simon, un referente mundial en el campo de la sociología del castigo, el derecho penal y la criminología.

"La estancia tenía por objeto debatir personalmente con uno de los autores más relevantes en esta área, además de tomar contacto con el grupo de investigación que él dirigeen la Universidad de Berkeley, quienes trabajan temáticas muy cercanas a las que yo actualmente desarrollo, a lo anterior hay que sumar el invaluable acceso a bibliografía y estudios actualizados sobre la materia. Todo esto a efectos de mejorar dos artículos que a inicios del 2020 se enviarán a revistas especializadas del ámbito anglosajón", comentó el Dr. González.

El Dr. González sostuvo además, múltiples reuniones con investigadores de diversas partes del mundo que concurren anualmente a ese centro de investigación, donde tuvo la oportunidad de debatir acerca de sus investigaciones en curso y de la situación político-social de Chile y sus implicancias para el Derecho penal y la criminología.