Carlos Soto, alcalde de la comuna de Rengo: "Lo importante va a estar radicado en el plebiscito donde vamos a decidir si queremos o no una nueva constitución"

Respecto de la consulta ciudadana hecha por algunas municipalidades en el país durante el fin de semana, el alcalde de Rengo, Carlos Soto Gonzalez, valoró el esfuerzo de las municipalidades que la realizaron y las que no, analizando lo siguiente, "que efectivamente el pueblo chileno se ganó el derecho que su voz fuese escuchada a través de las movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre. Es indiscutible que la ciudadanía tiene ganas de expresarse. Y lo que tenemos que hacer los alcaldes en Chile y todos quienes tengamos alguna opinión, es que tenemos que tratar de encauzar esos deseos, esas voluntades de la gente de participar, hacia aquellas cosas son importantes y trascendentales".

El edil de Rengo fue enfático en señalar "Valoramos los resultados, creo que a partir de lo sucedido el fin de semana, nosotros como comuna y en particular como alcalde renuevo mi compromiso para poner todos nuestros esfuerzos y trabajos, para el plebiscito convocado para abril próximo. Esto significa que vamos a salir a conversar con la gente, barrio por barrio, juntas de vecinos, clubes deportivos, adultos mayores y todos los sectores rurales. Vamos a aplanar nuestra comuna, llegando con este mensaje de optimismo, dejando claro que el plebiscito de abril requiere que participe la mayor cantidad posible de ciudadanos, ese es nuestro desafío. Creemos que lo importante va a estar radicado en la consulta de abril, donde vamos a decidir como país si queremos o no una nueva Constitución, y cuál va a ser el método por el cual esta se va a construir, creo que estos son los temas fundamentales y nosotros acogemos este llamado que nos hace la ciudadanía para encabezar este proceso y esperamos que la gente de Rengo tenga la mayor posibilidad de información para que voten en conciencia".

Frente al importante trabajo de la comuna para abril del próximo año, Soto González declaró "Ese es nuestro compromiso como comuna de Rengo, como municipio y en particular como alcalde de la comuna. Quiero dejar claro, este plebiscito va a ser vinculante, a diferencia del domingo 15 de diciembre, ahora el Gobierno tiene la obligación de escuchar y de implementar lo que votemos los chilenos en abril próximo. Y segundo, este no será organizado por los municipios, sino por el SERVEL, por lo tanto las municipalidades no tienen la responsabilidad que ocurra en ese referéndum y nos libera a los alcaldes con respecto a nuestras posiciones. Pasado estas oportunidades de ampliación de expresión de la gente, que se valora mucho, nosotros hoy nos ponemos al servicio del desafío final que es trabajar y movilizar a nuestra comuna para el plebiscito de abril del 2020".