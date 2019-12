Establecimientos de Rancagua y Curicó ganaron competencia científica de la UTalca

Un planeador construido en un 80% con materiales reciclados, e impulsado por una catapulta, fue el proyecto de ciencias que presentaron los estudiantes seleccionados en las finales regionales de O'Higgins y Maule del Programa Desarrollando Talentos Científicos y Tecnológicos (DTC) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca.

La iniciativa anual busca mejorar las capacidades y conocimientos de los niños y niñas participantes en las distintas áreas de las ciencias como física, química, biología y tecnología, además de entregarles herramientas transversales no solo para su desempeño académico, sino que para su vida, como es el liderazgo y el trabajo en equipo.

"Estamos muy contentos con la participación y la motivación de los estudiantes, durante el año logramos la asistencia de una gran cantidad de establecimientos educacionales quienes desarrollaron diferentes prototipos científicos, lo que les permitió a los alumnos y alumnas entender de mejor manera las materias que pasan en el colegio y crecer como persona", señaló el director del proyecto en la Región de O´Higgins y académico de la UTalca, David Domínguez.

El docente manifestó el interés por continuar con el proyecto en los próximos años en esta zona: "Creemos que este tipo de iniciativas aporta a la sociedad y en especial a la educación y la equidad, emparejamos la cancha para todos los estudiantes tengan las mismas opciones de entender y acercarse a las ciencias".

Las finales regionales se efectuaron de forma simultánea en los campus Colchagua y Curicó con la participación de 200 escolares aproximadamente.



Región de O´Higgins

En la Región de O'Higgins el equipo ganador fue del Liceo Bicentenario Óscar Castro de Rancagua, integrado por los estudiantes Gabriel Chandia, Andrés Catalán, Jaime Cortés y Felipe Espinoza.

"Me encanta hacer cosas interactivas que nos ayudan a entender la materia del colegio, fue maravilloso participar en una actividad como ésta. Aprendí a usar herramientas que no había visto, utilice los espacios de mi colegio y entendí muchas cosas que me servirán para toda la vida", manifestó Felipe Espinoza.

Los ganadores contaron con el apoyo de su profesora de Ciencias, María Georgina Silva, quien destacó la posibilidad que se les brinda con esta iniciativa. "Para los estudiantes fue trabajo sistemático durante todo el año. Hubo un grupo de cerca de 22 alumnos y alumnas que trabajaron a la par, y que esta experiencia les sirvió mucho para crecer como personas, fue muy enriquecedor, entre ellos hubo mucha solidaridad, compromiso con sus estudios, colaboración, esto es maravilloso, ojalá siga", señaló la docente.

El segundo lugar en la Región de O'Higgins también lo obtuvo otro equipo del Liceo Bicentenario de O´Higgins, mientras que el tercer puesto lo logró un grupo del Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar de Rancagua y el cuarto fue para el Liceo Cardenal Raúl Silva Henríquez de Nancagua.

La iniciativa en O´Higgins es financiada a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional y su Consejo Regional, enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación. En la final participó como representante de dicha Institución, Óscar Argomedo, ejecutivo de proyectos del FIC de la Dirección de Fomento.

"Ha sido una muy bonita experiencia, ver a los niños y niñas con tanto entusiasmo, mostrando sus prototipos de vuelo, aquí hay un esfuerzo de apoyar estas iniciativas de parte del gobierno, la universidad y principalmente los propios estudiantes y establecimientos educativos, y cuando existe esta simbiosis las políticas públicas funcionan. Ojalá que el proyecto pueda seguir adelante en otra etapa", destacó Argomedo.



Región del Maule

En ambas regiones la presentación del planeador consideró que los estudiantes entendieran diversos conceptos físicos que debieron explicar a los profesores de la UTalca, quienes evaluarán no solo el funcionamiento de los prototipos de vuelo sino que sus conocimientos teóricos.

En la Región del Maule los ganadores del primer lugar fueron estudiantes del Colegio Diego Thomson: Felipe Salcedo, Matías Herrera, Benjamín Rojas y Maximiliano Guerrero.

El segundo puesto lo ocupó el Instituto Humanidades de Concepción, invitados especiales de la competencia; el tercer lugar fue para el Liceo Inmaculada Concepción de Cauquenes y el cuarto puesto fue para el Colegio San Miguel Arcángel de Linares.

Los ganadores se llevaron importantes premios tecnológicos como televisores, teléfonos inteligentes y cámaras, entre otros. Además los primeros lugares recibieron, cada uno, una beca completa en el Preuniversitario Pedro de Valdivia.