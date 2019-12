Investigadora UOH expondrá en Jornadas de Tributación y Derecho Tributario

La Investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, Dra. María Pilar Navarro Schiappacasse, presentará la investigación "La consulta tributaria y la interpretación administrativa en los casos de elusión fiscal: ¿una redundancia normativa del legislador?", en las I Jornadas de Tributación y Derecho Tributario "Interpretación de la Ley Tributaria: a 50 años de la propuesta de Jorge Streeter". El evento, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se llevará a cabo durante marzo de 2020.

Esta actividad se constituye en una instancia de difusión académica para fomentar la discusión y el debate sobre temas específicos, contingentes y problemáticos de la disciplina de la tributación y del derecho tributario.

En ese contexto, el trabajo de la Dra. Navarro fue seleccionado por un comité de evaluación que señaló "En el artículo se aborda de manera interesante la aplicación, alcances y efectos del artículo 26 bis del Código Tributario, efectuando un análisis comparativo con el artículo 26 del mismo cuerpo legal, lo cual constituye un aporte concreto al estudio del Derecho Tributario, en cuanto se relaciona de manera directa con la certeza jurídica en la que se puede asilar él o los contribuyentes en razón de un acto administrativo emanado del SII en el contexto de la norma inicialmente citada, y así poder decidir si se adoptan o no determinadas decisiones jurídicas y económicas de implicancia tributaria. En cuanto a las citas bibliográficas, el artículo se basa en múltiples fuentes, que le dan mayor solvencia doctrinal".

La Dra. Navarro pretende demostrar que la consulta tributaria regulada en el artículo 26 bis del Código Tributario -aquella que puede formular el contribuyente y el obligado al pago de impuestos en las hipótesis de elusión fiscal, esto es, de abuso de las formas jurídicas y simulación- tiene particularidades teóricas y dogmáticas en atención a la materia sobre la cual recae. Éstas justifican el tratamiento que efectúa el legislador, que es distinto al que somete a la consulta general, como queda de manifiesto si se compara la regulación del artículo 26 bis con los efectos que se derivan de la interpretación administrativa emanada del Servicio de Impuestos Internos (SII), tenga esta lugar en virtud de una actuación de oficio de su Director o a raíz de una consulta tributaria emanada del contribuyente, de los funcionarios de dicha institución o de otros servicios públicos.

"Esta investigación analiza la facultad de interpretación que tiene el Director del SII, y busca determinar si hay dos normas que regulan lo mismo o no, porque a propósito de la entrada en vigencia de las reformas tributarias de los años 2014 y 2016, se estableció una consulta específica en materia de elusión fiscal que también responde el Director: yo examino si éstos dos mecanismos son similares, es decir, si un contribuyente podría consultar específicamente en materia de elusión y la respuesta tener un efecto jurídico que va a ser exactamente el mismo que si preguntas a través de la vía general que se establece en la legislación tributaria", explicó la Dra. Navarro.

La investigadora UOH concluye que "una misma materia no puede estar regulada dos veces en idénticos términos, entonces no tiene ningún sentido tener dos mecanismos calcados con el mismo efecto jurídico. Lo que afirmo es que, en el caso de la elusión fiscal, las reglas que se aplican a propósito de la consulta que está regulada en el artículo 26bis son específicas para las personas que ahí se señalan y con los requisitos que la legislación establece particularmente y, en cambio, la consulta genérica va por otro camino, sin que sean asimilables los efectos jurídicos".

Más de 10 trabajos - realizados por profesionales, asesores, académicos y funcionarios del SII - fueron seleccionados para ser presentados durante este evento y, además, serán publicados en una Obra Colectiva editada por Thomson Reuters que contará con un comité internacional conformado por profesores de diversas universidades sudamericanas.

Respecto de la importancia de ser publicada en esta obra, la Dra. Navarro comentó que "lo central es el progreso del derecho tributario en Chile, no es un área que tenga mucho desarrollo doctrinario, me atrevería a decir que esto recién está empezando, ya que la primera revista especializada fue publicada en el año 2010 y en los últimos años el volumen de libros publicados en el área ha aumentado, por lo tanto reunir a autores en base a una temática común, contribuye a ir desarrollando la doctrina y juntar a gente, académica y no académica, en torno a un tema en común. Además, es la primera jornada que se hace en derecho tributario donde se arbitran todos los trabajos que se van a presentar, eso ya demuestra un interés desde la cátedra - y también de las personas que van a participar - de ir desarrollando esta área".