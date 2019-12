Obra “lamentable, pero cierto” ganó concurso “El Cambio Climático en mi Región”

Los secretarios regionales ministeriales de Desarrollo Social y Familia, Medio Ambiente, y Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio: Mónica Toro, Rodrigo Lagos y Lucia Muñoz, compartieron un desayuno con la ganadora, y las tres menciones honrosas, del concurso de Pintura “El Cambio Climático en mi Región”, promovido por la Subsecretaría de la Niñez en el marco de la COP 25 que se está llevando a cabo en Madrid, España.

La actividad se realizó en dependencias de la Seremía de Desarrollo Social y Familia, y además participaron los padres, apoderados, y profesores de los ganadores del concurso que tuvo por objetivo sensibilizar a niños y niñas, de 10 a 12 años, respecto a las acciones que puedan tomar contra el cambio climático, expresar sus emociones y sueños a través de una pintura o dibujo.

“Quisimos relevar la participación de quien ganó, y además de las tres menciones honrosas, de este concurso de pintura llamando el Cambio Climático en mi Región, en donde tuvimos una excelente convocatoria, se presentaron más de 200 pinturas, así que agradecemos la participación de todos los niños y niñas. Estamos muy contentos de poder compartir con los ganadores, más sus padres y profesores quienes cumplieron un rol fundamental”, expresó la seremi de Desarrollo Social y Familia, agregando que sus “pinturas están siendo presentadas en la COP 25 que se está llevando a cabo en Madrid.

“El cambio climático ya está causando alteraciones en todo el planeta, incluyendo Chile, frenar esto es nuestro gran desafío y las nuevas generaciones se están haciendo parte de esta causa. Los niños son nuestros principales agentes de cambio y son ellos los que transmiten a los adultos la urgencia de enfrentar el cambio climático. Este concurso nos demuestra las preocupaciones ambientales de nuestros niños, es un llamado de atención para que todos podamos implementar acciones medioambientales que nos permitan revertir los efectos del cambio climático”, señaló el seremi de Medio Ambiente.

Romina Vargas Duarte, tiene 11 años y cursa sexto año básico en el Colegio El Pilar de la comuna de Rancagua. Participó en el certamen con su pintura “lamentable pero cierto”, que consiste en retratar la sociedad, en donde “antes era todo más verde, más natural, pero ahora que se pusieron más industrias, la Región está siendo más contaminada. Es mi primera pintura en acuarela, y me sentí muy especial, fue muy divertido y una oportunidad muy grande”, dijo Romina, quien ganó el concurso, al que se presentaron más de 200 pinturas en la Región.

La joven estudiante agregó que “fue súper vacan haber ganado, a quien no le gusta ganar. Quiero agradecer a mis papás, familia en general porque todos me apoyaron en este concurso. Y decir a todos los niños y niñas que cuiden el planeta, salven los animales, como yo lo he hecho, en este mes salve un perro y una gatita que ya le encontramos casa”.

La primera mención honrosa fue para Cesar Farfán, (10 años) de la comuna de Palmilla, con su obra “El Clima Climático en mi Región”. En segunda mención quedó Emilia Muñoz, (12 años) de la comuna de Rancagua con su obra “Rancagua Sobrevive”. Y finalmente, el tercer lugar fue para Valentina Urbina (10 años), también de la comuna de Rancagua, con su obra “El Cambio Climático en mi Región”.

“Quisiera felicitar por la iniciativa a todo el equipo de Desarrollo Social, liderado por la Seremi Mónica Toro. Fue muy interesante participar de la premiación, y destaco la alta participación de los niños y niñas en el concurso. Ojalá se puedan seguir realizando este tipo de actividades que aportan al desarrollo integral de los niños, donde el arte, en este caso la pintura, representa el pensamiento, la sociedad, nuestras necesidades, y nuestros sueños, los que se vieron plasmados en los 4 trabajos que fueron premiados en esta ocasión. Ahora están siendo destacados en Madrid, donde se está desarrollando la COP 25. Esperamos que tengamos la oportunidad de que en Chile también puedan ser exhibidos los más de 200 trabajos que fueron recibidos en la región”.