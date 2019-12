Hospital de Lolol conmemora Día Internacional de la Discapacidad

El Hospital de Lolol en su condición de establecimiento con enfoque comunitario, instaló un stand en el frontis del centro de salud, que tenía como temática principal, el Día Internacional de la Discapacidad. Se trató de una iniciativa abierta para todo público, y organizada por la Terapeuta Ocupacional, Bárbara Becerra, y por la trabajadora social, Carolina Zamorano, ambas pertenecientes al programa de salud mental y Karen Martínez encargada de la oficina de OIRS, quienes entregaron información relevante sobre qué es la discapacidad y cómo abordarla como sociedad.

El director del Hospital de Lolol, Nicolás Ayala, nos comenta respecto al objetivo de esta actividad, afirmando que "La feria informativa consiste en informar e identificar qué personas estarían en condición de discapacidad, en qué consta, además de hablar de la ampliación de la canasta del GES hacia las 85 patologías en total que genera una cobertura importante también en los aspectos psiconeuronales de algunas patologías como es el caso de la demencia y abordando algunos problemas que tienen que ver con las personas en situación de discapacidad".

La funcionaria a cargo de este punto informativo es Bárbara Becerra, terapeuta ocupacional, quién nos entrega más detalles señalando que "Nosotros estamos entregando información respecto a qué es la discapacidad, para que la gente sepa que existen distintos tipos de discapacidad, que es una condición con la que las personas deben convivir durante toda su vida y explicar que es distinto a una enfermedad. Puede ser por una deficiencia física, mental, sensorial, cognitiva, intelectual o incluso algunas enfermedades crónicas que pueden limitar a la gente en su desempeño de actividades diarias".

"Hablamos respecto a la discriminación que sufren por parte de la sociedad y que la principal causa de esto es por la falta de información o educación al respecto y que a veces nace del mismo hogar. Es por esto que tocamos el tema de los mitos que existen en la sociedad en relación a las personas con discapacidad que finalmente son cosas adquiridas por la ignorancia. Hablar de ésta como una enfermedad y no una condición, creer que no pueden tener pareja, que son asexuados, que sólo son niños o que no pueden ser personas independientes; la idea es que se pueden llevar esta información a su casa y compartirla con su familia", agrega la profesional integrante del programa de salud mental del Hospital de Lolol.

Victoria Ortiz es una de las usuarias que visitó el stand y se retiró muy satisfecha con la atención recibida indicando que "Mi marido tuvo un accidente vascular que le dejó secuelas y problemas en sus desplazamientos, estuvo mucho tiempo postrado en su cama, pero con terapia ha salido adelante y ya camina con su bastón. Así que me interesa mucho este tema de la discapacidad porque lo vivo en el día a día, por eso me acerqué a conversar y hacer algunas preguntas sobre la condición de mi esposo y cómo ayudarlo".

El objetivo de la campaña lanzada de manera internacional este año, es que las personas con discapacidad se puedan empoderar, así lo deja de manifiesto Bárbara Becerra, sosteniendo que "La inclusión es un aspecto muy importante para hacer que las personas discapacitadas se sientan parte de la sociedad y que puedan tener acceso a la educación, al transporte, entre otros y que no se sientan como una minoría finalmente, cómo Hospital de Lolol buscamos, por medio de los grupos de autoayuda de salud mental, empoderarlos principalmente a través de la educación"./