Académica UOH publicó investigación sobre estigmatización hacia personas con trastornos mentales

En nuestro país, los trastornos mentales representan uno de los principales problemas de salud en la población adulta. Las actitudes y conductas públicas negativas hacia las personas con estos trastornos inciden negativamente en el tratamiento, la recuperación e inclusión social de los individuos afectados. Además, Chile no cuenta con encuestas, realizadas a trabajadores, que aborden este tema.

En ese contexto, la Dra. María Teresa Solís, académica del Instituto de Ciencias de Salud de la Universidad de O´Higgins, dirigió la investigación "Estigma hacia personas con trastornos mentales: descripción de las percepciones de devaluación y discriminación en una muestra de trabajadores chilenos" (Stigmatowardspeoplewith mental disorders: perceptions of devaluation and discrimination in a sample of Chileanworkers), que fue recientemente publicada en la Revista Salud Mental.

La investigación analizó las bases de datos de un estudio transversal, desarrollado el año 2014, en una muestra representativa de trabajadores del sector formal, en las regiones Metropolitana, del Biobío, de Valparaíso y de Coquimbo; que incluyó a 1.516 personas, en quienes se exploró el estigma público hacia individuos con trastornos mentales y si esta percepción se relacionaba con algunas variables sociodemográficas (edad, sexo, años de estudio y región) y tipo de actividad económica.

Los resultados del estudio mostraron que en los trabajadores chilenos del sector formal existe una alta percepción de discriminación y devaluación hacia personas con trastornos mentales en la mayoría de los aspectos considerados. Esta apreciación fue mayor en el ámbito relacionado con la contratación de una persona que ha sido hospitalizada debido a una enfermedad mental (85%); sentir pena por las personas con enfermedades mentales severas (80%), y el rechazo a casarse con una persona que tenga una enfermedad mental (78%). Se observaron diferencias significativas en las percepciones, según variables sociodemográficas y para la región de residencia.

"El estudio concluyó que la percepción de los trabajadores en Chile muestra altos niveles de estigma social hacia personas con trastornos mentales. Es necesario y urgente desarrollar políticas públicas antiestigma efectivas, promoviendo al mismo tiempo una sociedad más inclusiva y tolerante", explicó la Dra. Solís.

Esta investigación - cuyos co-autores son la Dra. María Soledad Burrone, el Dr. Rubén Alvarado y el médico Gabriel Reginatto, del Instituto de las Ciencias de la Salud de la Universidad de O´Higgins, y el Dr. Jaime Sapag, del Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina UC - es un antecedente importante para el proyecto FIC "Transferencia de innovación social en el sector turístico" conformado por un grupo de trabajo interdisciplinario de distintas áreas de la UOH, que busca crear espacios de inclusión socio-laboral para personas con trastorno mental severo (TMS) en las tres provincias de la Región de O´Higgins, rescatando su identidad cultural.

Respecto de la importancia de que este artículo haya sido publicado en una prestigiosa revista internacional, la Dra. Solís comentó: "En Chile, se han registrado muchos avances en el tema de salud mental, desarrollando servicios comunitarios en el área, integración de la atención de salud mental en los servicios de salud generales y la creación de vínculos intersectoriales para facilitar la inclusión social de usuarios y usuarias, respetando sus derechos y el de sus familias. Sin embargo, todavía persisten vacíos legales y brechas importantes como es la existencia de concepciones culturales que podrían favorecer el estigma, especialmente en la inclusión laboral. Por eso es relevante ser publicados en una revista internacional de acceso gratuito, específica sobre temas de salud mental, que además está indexada en bases de datos ampliamente utilizadas, lo que permite alcanzar una importante difusión del trabajo".

La revista Salud Mental es una publicación oficial del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, México. Se ha publicado bimensual e ininterrumpidamente desde su fundación, en agosto de 1977. Está indexada en: WoS, ScopuS, AcademicSearch Premier, SciEL, PsycINF, IMBIOMED, RedALy, LILACS, DIALNET y Latindex, entre otros.

Para conocer detalles de este artículo, ingresa aquí: https://doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2019.027./