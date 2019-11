Consejo Provincial Colchagua del Colegio de Contadores celebró aniversario

Los momentos más relevantes de la ceremonia ocurrieron durante la toma de juramento a los colegiados incorporados al gremio durante este año 2019 y en el acto de premiación a su destacada trayectoria al profesional contable, Daniel Valenzuela Parga que recientemente cumplió 50 años de registro en el Colegio de Contadores de Chile.

En la ceremonia hizo uso de la palabra el presidente del Consejo Provincial, Gabriel Rojas Oyarce, quien en parte de su intervención destacó la labor realizada en este período por todos los estamentos de la región, como al Consejo regional del Libertador Bernardo O'Higgins, a todos los integrantes del comité local de Santa Cruz, a quienes forman parte de este Consejo Provincial y muy especialmente al reciente creado Comité Local San Vicente de Tagua Tagua, que preside Miguel Alarcón Araya y a todo su consejo directivo que lo acompañará en esta gestión.

"Como profesionales activos del quehacer nacional y con la sensibilidad de persona que somos ante todo; Sin duda que no podemos estar ajenos a los hechos históricos que nuestro país está viviendo, las jornadas conocidas en las últimas semanas abren la posibilidad de cambios profundos y radicales en las distintas áreas de la sociedad; al sistema económico, político, social e institucional. El Colegio de Contadores de Chile y cada uno de nosotros que formamos parte de este gremio, no podemos quedarnos fuera de la realidad social por la que hoy atravesamos, debemos en forma permanente velar por una actividad más confiable, efectiva, fidedigna y transparente. Quienes formamos parte de este gremio, sabemos que NO todos los profesionales que elaboran información financiera y contable, son efectivamente profesionales técnica y éticamente capacitados. Los contadores asociados en este gremio, sin duda que tenemos responsabilidades en los cambios reales que se requieren para lograr un desarrollo de nuestra actividad que sea de calidad y siempre apegada a la ética profesional. Sabemos que uno de los objetivos principales de este colegio de contadores; es el fortalecimiento y crecimiento profesional y técnico de cada uno de nosotros, siendo esta la principal herramienta para lograr un contador integro en el desempeño de su labor", señaló el presidente Gabriel Rojas Oyarce./