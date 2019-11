Cómo evaluar tus inversiones

Invertir nuestros ahorros puede ser una manera muy atractiva de hacer que estos crezcan de una manera que resulta bastante rápida y eficiente si se realiza con los conocimientos adecuados. No obstante, muchas de las inversiones están fuera de nuestro control, haciendo que nos las replanteemos en muchas ocasiones dado el componente de riesgo o azar que estas conllevan, lo que las hace muy similares a apostar en un casino , en las que no todo está bajo nuestro control. Por ello, hoy os traemos una pequeña guía con algunos de los pasos que pueden ayudarnos a la hora de seleccionar qué inversiones pueden hacernos conseguir un mayor beneficio con un menor riesgo de perdidas.

El primer problema que nos encontramos a la hora de invertir es la gran cantidad de opciones que encontramos en el mercado. Por lo que, antes de proceder deberemos tener en cuenta una serie de factores como la cantidad a invertir o cuándo necesitaremos ese dinero de vuelta. Una vez hayamos aclarado esto podremos proceder a investigar cómo vamos a realizarla para garantizar que, en el caso de que tengamos perdidas, estas se vean minimizadas. Para que esto ocurra de esta manera podemos buscar y comparar las diferentes opciones que el mercado nos ofrece, evaluando cada una de ellas con una lista de las ventajas y desventajas, así como su situación en el mercado y/o sus competidores. Toda esta información puede ser encontrada en medios especializados como rankings de bolsa, foros y gráficas en streaming que se emiten periódicamente. Aunque, si no nos vemos capaces de desarrollar esta tarea por nosotros mismos podemos ponernos en contacto con un especialista en el área, para que este analice cada una de las variables. Es cierto que es difícil saber qué momento es el mejor para realizar la compra, pero el valor que tenga en ese momento en el mercado nos puede ayudar a hacernos una idea, siendo una caída en el precio una buena oportunidad para hacer una compra. Una vez que hayamos realizado nuestra búsqueda, procederemos a crear un plan de inversión, en el que tengamos en cuenta otro tipo de factores como el tipo de riesgo de esta. No debemos olvidar que no basta con elegir dónde invertir, sino que una vez que hayamos dado el paso tendremos que realizar un seguimiento de la inversión para entender su evolución y saber cuándo proceder a la venta de estas e incluso a la ampliación.

Son muchas las maneras de mantenerse informado acerca del mercado de valores, como, por ejemplo: boletines periódicos, gráficos interactivos en streaming, rankings con subidas y bajadas o foros de la bolsa, entre otros. Sin embargo, debemos tener muy presente que, aunque estas medidas pueden ayudarnos a la hora de minimizar nuestras perdidas, todas las inversiones suponen un riesgo. Por ello, debemos siempre evaluar adecuadamente todas nuestras opciones antes de proceder con ellas y dar el paso adelante.

