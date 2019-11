Gobierno Regional comprará terreno para la construcción de futuro liceo de Pichilemu

A una importante y esperada reunión convocó este miércoles el Intendente Juan Manuel Masferrer para zanjar la adquisición del terreno, donde se construirá el ansiado nuevo Liceo Agustín Ross Edwards de Pichilemu. Del encuentro participaron todas las partes involucradas, es decir, el alcalde Roberto Córdova, acompañado por profesionales del municipio, el director del establecimiento, Hipólito Solano, así como las directivas de los centros de padres y alumnos, a quienes además se sumó el seremi de Vivienda, Francisco Ravanal.

En la ocasión, el jefe regional presentó cinco propuestas, entre todos evaluaron las alternativas, vieron sus ventajas y desventajas, hasta finalmente alcanzar un acuerdo, el cual permitirá dar un primer paso para concretar este ansiado proyecto, que con el paso de los años se había visto postergado.

"Tuvimos una importante reunión con el alcalde, con el centro de padres y de alumnos del liceo de Pichilemu, que hace tanto tiempo vienen luchando para tener un nuevo establecimiento, ya que había un proyecto estancado, me decía el jefe comunal, desde hace más de 7 años que no ha habido la decisión para avanzar y comprar un terreno, y después de un largo estudio que hicimos como Gobierno Regional, encabezado por la jefa de una de nuestras divisiones, más el Seremi de Vivienda, se recorrió esta comuna costera por muchos meses, ya que es sabido que existe problemas de terrenos, para elegir las mejores alternativas, razón por la cual cité a todos los involucrados para presentarles las cinco principales opciones, ya con cartas de ofertas formales y montos, detallando los compromisos que deberías asumir cada uno si optábamos por una u otra opción, porque esto requiere avanzar en otras materias, y la verdad es que logramos un acuerdo, entre todos", detalló el Intendente Juan Manuel Masferrer.

Asimismo, la primera autoridad regional precisó que "De los cincos terrenos tenemos dos que hemos priorizado, pero nuestra opción número uno, conocido como La Hormiguita, está ubicado en Hernando de Magallanes y tiene una superficie de 2,5 hectáreas, por tanto, cumple con el coeficiente de construcción para poder realizar este proyecto ahí. A eso, hay que sumarle la compra de dos loteos más pequeños, que también ya está conversado y listo, para poder abrir una salida a otra calle, porque aquí también es primordial darle mayor conectividad a Pichilemu".

"Convocamos esta mesa, en la que participaron todos los involucrados, precisamente para que estuvieran todos de acuerdo, para no tomar una decisión en forma unilateral y para que no haya espacio a dudas sobre qué sitio comprar o no. Estuvimos todos de acuerdo, los centros de padres y alumnos, la Municipalidad y nosotros como Gobierno Regional para la comprar de un terreno. Respecto a esta decisión, agregar que las autoridades debemos tener capacidad de visión, es decir, proyectar las comunas y el ordenamiento territorial hacia el futuro, aquí estamos hablando, tal como lo vimos en su momento con el hospital y ahora con el liceo, de lugares que no están tan urbanizados, pero obviamente esto viene de la mano de un proceso de urbanización", agregó el Intendente Masferrer.

Actualmente, el Liceo Agustín Ross Edwards cuenta con una matrícula de alrededor de 600 alumnos y se encuentra en un espacio reducido que no se ajusta a la normativa vigente, por tanto, no cumple con los requisitos básicos para su óptimo funcionamiento, lo que indudablemente no permite dar cumplimiento al programa educativo como corresponde. Sumado a lo anterior, existía la necesidad de relocalizarlo ya que está ubicado al límite de la zona de riesgo de inundación de la capital de Cardenal Caro.

"Hay que valorar la voluntad que ha tenido el Intendente Masferrer para escuchar a todas las partes y, en ese sentido, además de escucharlas, ponerse a disposición para solucionar este problema, porque este es una problemática que nosotros planteamos ya posterior al terremoto y estamos trabajando en su proyecto hace cinco a siete años (...) pondremos toda nuestra voluntad para que esto se resuelva lo antes posible, dada la urgencia que tienen nuestros alumnos de tener un nuevo liceo", aseguró el alcalde Roberto Córdova.

Por su parte, Josefa Aravena, presidenta del centro de alumnos del Liceo Agustín Ross Edwards, también valoró la convocatoria realizada por el jefe regional. "Es necesario tener el punto de vista de todos, especialmente de los que estábamos justamente, ya que si teníamos algún reparo, se podía hablar al tiro, por lo que me pareció perfecto que estuviéramos los centros de padres y alumnos, el alcalde y el director, todos", argumentó la dirigente estudiantil.

De no mediar inconvenientes, el Intendente Juan Manuel Masferrer afirmó que en diciembre se debería cerrar la compra del terreno. Si no se concreta la adquisición de La Hormiguita, la segunda opción es un sitio que también está ubicado en Hernando de Magallanes, justo frente, donde se levantará el futuro hospital de Pichilemu.

A la vez, la autoridad regional indicó que el próximo paso es el diseño del establecimiento, lo que debería tardar un plazo mínimo de 10 meses, esto debido a la envergadura del proyecto, ya que de acuerdo con el programa arquitectónico aprobado por el Ministerio de Educación, el nuevo Liceo Agustín Ross Edwards tendrá una superficie de 10 mil m² construidos, lo que permitiría ampliar su matrícula a mil estudiantes. "Va a costar alrededor de 10 mil millones de pesos y para eso hay que empezar desde ahora a buscar los recursos", puntualizó Masferrer./